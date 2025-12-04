Apple představil černou díru. iPhone Air padá na ceně rychleji než jakýkoli iPhone za poslední roky

Když Apple letos na podzim představil světu iPhone Air, leckdo si od něj sliboval prodejní zázraky. Jenže jak ukazují první týdny na secondhan trhu (tedy na trhu s použitými telefony), realita se začíná vyvíjet úplně jinak. Nová data od SellCell totiž nekompromisně ukazují, že iPhone Air ztrácí hodnotu nejrychleji ze všech iPhonů za poslední roky.
Analýza sledující prvních deset týdnů od uvedení na trh porovnávala aktuální výkupní ceny více než čtyřiceti amerických buyback společností s původní cenou jednotlivých modelů. Všechny kusy byly hodnocené jako „v dobrém stavu“, aby byl výsledek férový napříč řadou. A rozdíly mezi iPhonem 17 a iPhonem Air se ukázaly být větší, než kdokoliv čekal.
Jen pro představu, řada iPhone 17 si po deseti týdnech drží v průměru zhruba 34,6 % pokles ceny, což je dokonce lepší výsledek než loňský iPhone 16 (39 %). Velmi dobře si vede i iPhone 15 se svými 31,9 %, který stále zůstává cenovému pádu nejodolnějším modelem posledních cyklů. Solidně se ale drží i iPhone 14 s poklesem 36,6 %.
iPhone Air ale takové štěstí ani zdaleka nemá Ten totiž v průměru padá o 44,3 %, přičemž některé konfigurace se dokonce blíží k hranici 48 %. Nejhůře dopadl 1TB model, který SellCell označuje za vůbec nejslabší zařízení celé databáze. Jen pro zajímavost, stejně niterné výsledky zaznamenali analytici naposledy u iPhonu 14 Plus nebo některých konfigurací iPhonu 13 mini v roce 2022.
Rozdíl mezi Pro segmentem a Air je tedy propastný. Nejlépe si vede 256GB iPhone 17 Pro Max, který ztratil jen 26,1 %, a dokonce ani 512GB verze Pro Max nepřekročila 30 %. Celá Pro řada se drží pod 40% hranicí, což jednoznačně ukazuje, že o ně je na sekundárním trhu stále výrazný zájem. Běžný iPhone 17 spadá mezi 32,9 % a 40,8 %, tedy v pásmu, které odpovídá minulým generacím. iPhone Air je oproti tomu na úplném dně žebříčku. A co je ještě zajímavější, zatímco poklesy u iPhonu 17 se kolem desátého týdne stabilizují, Air klesá dál. Podle SellCell to může naznačovat i dlouhodobější nejistotu ohledně toho, jak si tento model povede v nabídce prodejců z druhé ruky.
Není tedy pochyb o tom, že má iPhone Air za sebou jeden z nejslabších startů v historii z pohledu udržení hodnoty. A pokud se tento trend nezmění, bude to pro Apple nepříjemný signál, že ultratenký a lehký iPhone je těžce nechtěný a to jak nový, tak i použitý.