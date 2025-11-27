iPhone Air měl být hit. Teď kvůli jeho neúspěchu ruší své ultratenké smartphony i ostatní výrobci

Vypadá to, že éra extrémně tenkých telefonů končí dřív, než vůbec stihla pořádně začít. Poté, co neuspěl Samsung se svým modelem Edge a následně Apple s jeho iPhonem Air, totiž dávají od tenkosti ruce pryč i mnozí další výrobci. Jak se tedy zdá, tenký telefon není cesta, která by dávala uživatelům smysl.
Už od září se začaly objevovat náznaky, že se iPhone Air neprodává podle představ, která následně potvrzovali další a další analytici či reportéři. A protože Apple vždycky nastavuje trendy, velcí čínští hráči se podle všeho rychle stáhli zpátky. Xiaomi prý mělo v šuplíku vlastní „true Air“ model, Vivo zas plánovalo extrémní tenkost u své řady S. Jenže po tom, co předvedl iPhone Air, se prý projekty zastavily, zmrazily nebo potichu předělávají. Dokonce i eSIM řešení, která byla vyčleněná pro tyhle ultratenké novinky, teď podle úniků putují jinam. Jinými slovy, zopakovat prodejné neúspěch Applu a Samsungu už nikdo nechce.
S trochou nadsázky se nicméně dá říci, že neúspěch iPhone Air se dal do jisté míry čekat. Apple totiž u Airu vsadil na 5,6mm profil, ale musel zaplatit daň v podobě menší baterie a jen jednoho fotoaparátu. To by se ještě dalo pochopit, kdyby telefon startoval na ceně běžné řady. Jenže s cenovkou 999 dolarů či 29 990 Kč, tedy jen o něco málo níž než iPhone 17 Pro, působí Air spíš jako stylová exhibice než plnohodnotný iPhone. A tomu (bohužel) odpovídají i prodeje, které mají být velmi nízké.
Aby toho nebylo málo, Samsung si prošel velmi podobným příběhem. Galaxy S25 Edge měl být korejskou odpovědí na „Air trend“, jenže údajně dopadl úplně stejně. I jeho tedy potkaly slabé prodeje, zrušený nástupce a nakonec stopka pro výrobu. Nelze se tak absolutně divit tomu, že když se dva největší hráči spálí na stejné myšlence, je celkem jasné, že se trh stáhne rychle jako pružina zpátky do bezpečnějšího tvaru. Ultratenké telefony holt zněly jako atraktivní nápad na papíře, realita však vyvedla všechny z omylu.
S aktuální cenovkou na Heuréce za 24 890 Kč, s odpočtem DPH a snížením daňového základu, to už není tak hrozné a cenově ten telefon už dává smysl.
Když to padne na dvacku, tak i běžný člověk se možná zamyslí, zda vezme tento telefon nebo jiný.
Já upřímně vezmu radši todle než ty ostatní, pokud bych vyloženě nepotřeboval to, co tento telefon nemá.
Naopak oceňuji, co tento telefon má a to je ta tenkost a váha.
