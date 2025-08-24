Zavřít reklamu

Skvělé tipy a triky pro FaceTime na iPhonu, které by měl znát každý!

Pozvěte do hovoru i uživatele bez iPhonu

FaceTime volání už není omezené pouze na svět Applu. Pokud chcete zavolat někomu, kdo používá Android nebo počítač s Windows, stačí vytvořit odkaz. Otevřete aplikaci FaceTime, klepněte na „Vytvořit odkaz“, pojmenujte hovor a odkaz jednoduše pošlete přes Zprávu, e-mail nebo ho zkopírujte. Příjemce se pak připojí přes webový prohlížeč – a vy spolu můžete mluvit, i když nevlastní iPhone.

Vyčistěte pozadí během hovoru

Nemáte uklizený pokoj, nebo za vámi sedí hluční kolegové? Není problém. Funkce Portrétní režim dokáže rozostřit pozadí, takže zůstáváte ve středu pozornosti pouze vy. Stačí během hovoru otevřít Ovládací centrum, klepnout na Videoefekty a zapnout portrétní režim. Ideální řešení, když potřebujete působit profesionálně nebo se prostě nechcete rozptylovat prostředím.

Zábava s Memoji

Pokud hledáte odlehčení a chcete své hovory trochu ozvláštnit, zkuste Memoji. Během hovoru klepněte vlevo dole na ikonu efektů, vyberte Memoji a zvolte motiv, který vás vystihuje – od klasických animovaných postaviček až po vtipné masky. Vaše tvář se okamžitě promění a hovor získá nový, hravý rozměr.

Přepínejte režimy mikrofonu

Někdy potřebujete, aby byl slyšet jen váš hlas a okolní hluk se vyfiltroval, jindy chcete sdílet i hudbu nebo zvuky prostředí. iPhone nabízí různé režimy mikrofonu, které tohle umožňují. Během hovoru otevřete Ovládací centrum, klepněte na Mikrofon a vyberte režim, který nejlépe odpovídá situaci. Díky tomu bude zvuk vždy čistý a přizpůsobený vašim potřebám.

