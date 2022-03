S jarní Apple Keynote raději moc nepočítejte. Zde je jednoduchý důvod

Na úterý 8. března měl mít Apple podle celé řady uniklých informací připravenou první letošní Keynote, na které měl “ústně” představit novou generaci iPhonu SE, iPadu Air, 13” MacBooku Pro a s trochou štěstí třeba i Macu mini. S vysokou pravděpodobností hraničící skoro až s jistotou nicméně lze nyní otevřeně říci, že s konferencí nemá smysl počítat. Důvod je přitom naprosto jednoduchý a pro valnou většinu z vás zcela určitě i logický – Ukrajina.

Právě ruská invaze na suverénní stát Ukrajina je pro Apple takřka 100% nepřekonatelnou překážkou pro konání klasické Keynote a to hned z několika důvodů. Tím prvním je upřímně řečeno fakt, že kvůli současné situaci na Ukrajině by zkrátka jeho tiskové konferenci nikdo nevěnoval příliš pozornosti, kvůli čemuž jí ve výsledku nemá moc smysl pořádat. Druhým důvodem je pak morálka. Dokážete si představit, že bude Apple na jednom straně světa vesele oslavovat de facto zrod nových generací svým způsobem naprosto pomíjívých produktů, zatímco na druhé straně světa umírají ženy a děti při bombardování a jejich otcové pak při obraně státu, který jim historicky patří? My v redakci upřímně ne a věřím, že stejného názoru budete i vy. Upřímně, už jen myšlenka na to, že příští týden společně sledujeme Keynote, zatímco někde na Ukrajině dopadají bomby mě osobně přijde naprosto šílená a skoro mi vhání slzy do očí. Vraťme se proto raději k jádru článku.

Je velmi pravděpodobné, že ani samotný Apple do poslední chvíle nevěděl, jak s Keynote, kterou má takřka 100% již předtočenou, naložit, což jej možná i přimělo k váhavému postoji vůči ruské invazi na Ukrajinu. Až včera se totiž vyjádřil konkrétněji, kdy kromě stopky prodejů svých produktů na území Ruska všemi dostupnými kanály smazal z App Store i ruské propagandistické zpravodajské aplikace Sputnik a RT News. Právě tímto krokem dal světu jasně najevo, že i on sám moc dobře ví, jaké hrůzy se nyní na Ukrajině dějí a nemíní před nimi tudíž zavírat oči – byť můžeme samozřejmě polemizovat nad tím, do jaké míry je stopka Apple produktů v Rusku vztyčeným prstem agresorovi a do jaké míry ekonomickým tahem kvůli pádu hodnoty rublu. Ve výsledku je to ale stejně jedno.

Možné pořádání jarní Apple Keynote 8. března lze ve výsledku včerejším vyjádřením kalifornského giganta vyvrátit i tím stylem, že kdyby s tiskovou konferencí na tento den počítal, včera by na 99 % rozeslal pozvánky, jelikož právě na digitální konference je rozesílá s týdenním předstihem. To jedno procento si pak sice musíme nechat kvůli loňskému podzimu, kdy pozvánky na jednu Keynote dorazily jen šest dní před ní, avšak to bylo jednak v úplně jiné situaci z hlediska světových pořádků a jednak velmi pravděpodobně proto, že tím chtěl Apple “jen” potrollit leakery, kteří jako vždy hlásali s naprostou jistotou, kdy se pozvánek dočkáme. Pokud bychom ale tohle všechno hodili za hlavu, čistě teoreticky bychom se mohli pozvánky dočkat dnes večer, byť je to opravdu velmi nepravděpodobné.

Co teď s novinkami?

Mnozí z vás se asi ptají na to, co teď s novinkami, které měl Apple v plánu světu odhalit na Keynote, vůbec bude. Odpověď na tuto otázku sice samozřejmě neznáme, ale vzhledem k tomu, že se nemá v žádném případě jednat o hardwary, které by vyloženě stály za to a člověk si z nich takříkajíc sedl na zadek, je velmi pravděpodobné, že budou odhaleny jen skrze tiskové zprávy, jak to Apple učinil v minulosti třeba právě u iPhonu SE 2. generace. Odhalením skrze tiskovku totiž nikoho v souvislosti s nynějším děním na Ukrajině neurazí, jelikož se vydá jen ve šlépějích celé řady dalších technologických společností, které v průběhu tohoto týdne odhalují své novinky na barcelonském Mobile World Congressu.

Pokud se Apple pro vydání novinek skrze tiskové zprávy rozhodne, což obecně očekáváme, pak může odhalení provést prakticky kdykoliv. Odhalit je tedy může klidně už dnes či zítra, stejně jako příští týden. Moc rád bych napsal něco ve stylu: “Apple počká, až se situace na Ukrajině změní.” ale jak asi všichni tušíme, to se hned tak nestane – ať už v případě vítězství, nebo i prohry. Apple nicméně dlouhodobě čekat nemůže, protože hardwary, které má v rukávu, jsou s trochou nadsázky zastaralé už nyní (vlastně od chvíle, kdy je dokončil začaly zastarávat). Brousíte-li si tedy na některé z novinek zuby, velmi pravděpodobně se jich dočkáte v nejbližších dnech, byť bez fanfár.

Ukrajině můžete pomoci zde