Přispějte spolu s námi a Alzou obětem války na Ukrajině

Prakticky celý svět hledí poslední desítky hodin se zatajeným dechem na dění na Ukrajině, na kterou se rozhodlo zaútočit Rusko za účelem získání jejího území. Tím se jednak dopustilo porušení všech mírových smluv, ale hlavně dalo prakticky všem obyvatelům (nejen) Evropy najevo, že svoboda a mír není v žádném případě samozřejmostí, za kterou jsme tyto věci donedávna brali. Nás v České a Slovenské republice pak může tento akt násilí děsit o to víc kvůli tomu, že se jej Rusko dopouští na zemi našim hranicím velmi blízké a na lidech, které denně potkáváme na ulicích a jsme s nimi přátelé či mnohdy i rodina. Přesně z tohoto důvodu je proto potřeba přiložit ruku k dílu a Ukrajině ukázat, že na ní myslíme, jak jen to jde.

Jednou z nejjednodušších forem podpory Ukrajiny je bezesporu finanční příspěvek putující obětem války. Velmi štědrou podporu před pár hodinami přislíbila Ukrajině skrze neziskové organizace tuzemská Alza.cz, která hodlá darovat konkrétně 24 milionů korun na humanitární pomoc. Ruku k dílu jsme přiložili i my jakožto vydavatelství Text Factory a to jak finančně, tak i nabídkou poskytnutí webového prostoru včetně veškeré podpory všem ukrajinským médiím, která jsou jinak Ruskem blokována a jejich obsah, který může být v současnosti doslova a do písmene životně důležitý si tak nenachází cestu k těm správným lidem.

A jelikož víme, že i mezi vámi, našimi dlouholetými čtenáři, máme spoustu dobrosrdečných duší, kterým není dění na Ukrajině v žádném případě lhostejné, rádi bychom vás poprosili taktéž o pomoc ve formě finančního příspěvku. Ten můžete velmi jednoduše zaslat přímo přes Alzu a to minimálně ve výši 100 Kč. Pro nás to je třeba jen kafe a dortík v kavárně, pro Ukrajinu jsou však v současnosti tyto peníze požehnáním. Prosím, nebuďme lhostejní a ukažme i tímto způsobem Rusku, že takto tedy ne.

Přispět na Ukrajinu můžete zde

Fellow journalists,

it’s unfortunate that we’re reaching out to you under these circumstances. We can’t even imagine the horrors and danger you’re exposed to. With over one million unique visitors monthly, our tech magazines rank among the largest in the Czech Republic and Slovakia. We are offering you our assistance and resources, so you can provide uninterrupted service to your visitors in case the Russian offensive affects your website. This offer includes technical advice, server hosting…Whatever you may need, absolutely free of any charges or obligations.

You’re not alone in this fight.

Stay safe.