Pomozte s Alzou válkou zdevastované Ukrajině nejen finančně, ale i materiálně

Ruský vpád na území Ukrajiny vyrazil přesně před týdnem dech prakticky celému světu a bohužel se mu kvůli hrůzám, které se nyní v zemi dějí ještě ještě zplna nevrátil. Ukrajina je totiž stále pod tvrdým útokem Ruska, což nutí mnohé její obyvatele k útěku ve snaze zachránit si to nejcennější, co mají – tedy život ať už svůj či svých blízkých. A jelikož bychom v takové situaci neměli být v žádném případě lhostejní, ale naopak se snažit co nejvíce těmto válečným uprchlíkům pomoci, pojďme společně přiložit ruku k díku a v neskutečné vlně solidarity, která se přelévá celým Českem, pokračovat.

Pokud nechcete pomáhat “jen” finančně posíláním peněz na pomoc v boji proti ruskému agresorovi, potažmo nákupy humanitárních potřeb, lze přiložit ruku k dílu i materiálně. Po celé České republice totiž vznikají sběrná místa, na která můžete odnést věci, kterým můžete válečným uprchlíkům, ale taktéž lidem pobývajícím stále na Ukrajině pomoci. Může se přitom jednat klidně o drobnosti typu konzervy s jídlem, pracovní rukavice nebo třeba powerbanky, ale samozřejmě nikdo nepohrdne i většími věcmi v podobě elektrocentrál, mobilními telefony, přenosnými topeními a tak podobně. Seznam věcí, které se nyní Ukrajině hodí, poskládala i Alza ve spolupráci s neziskovými organizacemi a vy se tak můžete nyní jejím seznamem skvěle inspirovat. Zároveň na jejím webu naleznete základní informace o tom, kam věci odnést, potažmo kde zjistit více informací.

Materiální pomoc pro Ukrajinu můžete zakoupit zde