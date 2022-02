Anonymous zase řádí. Bělorusům měli ukrást seznam všech ruských agentů ve světě

Hackerská skupina Anonymous se v posledních dnech překonává. Poté, co po oficiálním vstupu do kyberválky s Ruskem první den shodila značnou část vládních webů a v dalších dnech se jí podařilo do ruských státních televizí pustit ukrajinskou hudbu spolu se záběry z válkou zasažených oblastí hlásí další extrémně zajímavý úlovek.

Anonymous se na Twitteru pochlubili tím, že se jim podařilo ukrást okolo 200GB mailů od běloruského výrobce zbraní, společnosti Tetraedr. Tímto krokem by měli hackeři jednak znesnadnit zásobování ruských jednotek zbraněmi a municí od tohoto výrobce a jednak dle nepotvrzených informací rozkrýt kompletní strukturu ruských agentů působících jak v Rusku, tak i v celém světě. Jejich seznam totiž maily taktéž obsahují, jelikož měl být fabrice zaslán v minulosti údajně omylem. Pravda ale může být taková, že agenti teoreticky mohli fabriku žádat o zbraně bez jakéhokoliv omezení.

Podle zpráv, které v současnosti kolují po internetu, hodlají Anonymous seznam ruských agentů co nejdříve zveřejnit a to všem ověřeným orgánům, které o něj požádají. Rusko by tak mohlo v nadcházejících dnech či v krajním případě týdnech zažít po celém světě velkou smršť v podobě pomyslného honu na jeho agenty, kteří samozřejmě představují bezpečnostní riziko. Ostatně, vzpomeňme na české Vrbětice.