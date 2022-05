Anonymous uštědřili proruským hackerům těžkou ránu

Není to tak dávno, co do oficiální „války“ vstoupily hackerské skupiny Anonymous a Killnet. Jak se ale zdá, Anonymous má nad ruskými hackery navrch. Na svém Twitteru oznámili, že se jim podařilo získat jejich e-maily a hesla. Jde tedy o další úspěch Anonymous proti Rusku.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked & released a list of emails and passwords used by the pro-Kremlin hackers Killnet, in order to discredit them and disrupt their activities.

❌️ Killnet's User Database: https://t.co/op93SB5KFG#OpRussia #SlavaUkraini #FckPutin pic.twitter.com/i6IU74JyK7

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) May 23, 2022