Další úspěch pro Anonymous. Tentokrát shodili web ruské kontrarozvědky

Hackerská skupina Anonymous si připsala další husarský kousek a zároveň tvrdý zásah do morálky nepřítele ve formě Ruska. Po sérii útoků na vládní weby v předešlých dnech či jejich průniku do státního vysílání, do kterého začali hackeři následně pouštět ukrajinskou hudbu a následně i záběry z války totiž nyní dokázali shodit web ruské kontrarozvědky. Tímto krokem tak vyslali další výrazný signál směrem k ruskému vedení, že jeho “chapadla” nejsou v žádném případě nedotknutelná a naopak je není příliš velký problém přeseknout, byť krátkodobě.

Ačkoliv shození webových stránek kontrarozvědky ve výsledku pro Rusy žádným velkým problémem nebude, jedná se o další z mnoha impulzů, které by mohly mezi ruskými obyvateli vyvolat nevoli k Putinovi a lidem okolo něj. Kdybychom se pak od podobného pohledu oprostili, je minimálně naprosto neuvěřitelné jednak to, v jakém stavu ruské weby z hlediska zabezpečení byly a jednak také to, že ani po více než týdnu intenzivních útoků nebylo Rusko schopno své komunikační kanály zabezpečit tak, aby byly pro hackery neproniknutelné. Přesně kvůli tomu se tak objevují čím dál více pochybnosti o zaostalosti a především pak absolutní nepřipravenosti Ruska na novodobý konflikt. Jak se ten bude vyvíjet nicméně ukáže ve výsledku až čas.