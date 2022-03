Anonymous plní výhružky. Weby firem, které odmítly opustit Rusko, začínají padat jako hrušky

Od té doby, co hackerská skupina Anonymous vyhlásila kybernetickou válku Rusku, jsme mohli být svědky stovek útoků. Cílem byly vždy obvykle státní instituce. Nyní ale hackeři zaměřili chvíli svou pozornost také na soukromé instituce. Ne tedy na ruské soukromé společnosti, jak by kde koho mohlo zprvu napadnout, ovšem na velké a zvučné firmy, které po vzoru většiny odmítly ukončit své podnikání v Rusku či Bělorusku, jakožto akt vyjadřující nesouhlas s invazí Ruska na Ukrajinu.

Anonymous si v tomto ohledu posvítili na světového prodejce sportovního zboží Decathlon, francouzského prodejce pro domácí kutily Leroy Merlin a francouzskou nadnárodní maloobchodní skupinu Auchan. Jejich weby byly vyřazeny za pomoci DDoS (Distributed Denial of Service) útoků. Tedy metodou, kdy se stovky tisíc počítačů začnou v jeden moment připojovat na konkrétní server, jenž většinou tento nápor neustojí a spadne. Pokud se podíváme na nedávné „husarské“ kousky této asi nejznámější hackerské skupiny, lze zmínit například hacknutí terminálů na účtenky, oslepení ruských špionážních satelitů, hacknutí ruského ropného giganta a vymazání jeho iPhonů či například shození webu ruské kontrarozvědky. Kousků Anonymous je skutečně dost a sami hackeři na Twitteru několikrát deklarovali, že kybernetických útoků na Rusko a Bělorusko bude přibývat.

JUST IN: #Anonymous is targeting companies that continue to operate in Russia. https://t.co/6aJxERLPNK | DOWNhttps://t.co/Pbr4FiEBvr | DOWNhttps://t.co/1skWyQCS2d | DOWN#PullOutOfRussia #OpRussia pic.twitter.com/0BEOSRq6uM

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022