Anonymous zveřejnili seznam vojáků, kteří jsou zodpovědní za masakr v Buči

Hackeři ze skupiny Anonymous mají za sebou další extrémně zajímavý počin v kyberválce proti Rusku. Na internet totiž před pár hodinami vyvěsili velmi detailní seznam ruských vojáků, kteří působili v ukrajinském městě Buča a kteří tedy dle všeho stojí za masakrem, který se tam stal.

Hackerům se podařilo získat konkrétně jména, hodnosti i údaje o pasech vojáků ze 64. motostřelecké brigády, které Buču na konci března obsadila a která měla náhodně vraždit civilisty včetně žen a dětí. Mnohé civilisty pak dokonce před smrtí mučili, ženy pak sexuálně zneužívali a celkově páchali na obyvatelích Bučy zvěrstva, která si jen stěží v dnešním civilizovaném světě dokážeme představit. Není se tak čemu divit, že krátce po zveřejnění seznamů začali lidé po celém světě na sociálních sítích pátrat po vojácích, kteří jsou za Buču zodpovědní, přičemž v současnosti koluje zejména po Twitteru celá řada jejich fotek. Ty byly získány z jejich sociálních sítí, které o nich odhalují mimo jiné bydliště nebo třeba rodinný stav.

Co se pak týče Anonymous, ti kromě zveřejnění seznamu vojáků, kteří se masakru v Buče zúčastnili, burcují od zveřejnění prvních informací o něm k odvetě proti Rusku a zároveň informovali o tom, že počítají s tvrdým protiútokem i oni. O jakou formu se bude jednat sice hackeři neprozradili, relativně nedávno však informovali o tom, že se chtějí nyní zaměřit co nejvíce na ruského prezidenta Putina a to všemi dostupnými prostředky. Bude proto velmi zajímavé sledovat, čeho budou v souvislosti s ním na poli technologií schopni.

Seznam vojáků zodpovědných za masakr v Buči lze stáhnout zde