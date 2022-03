Twitter začal blokovat Anonymous

K poměrně nečekanému kroku se dnes uchýlila sociální síť Twittera. Bez jakéhokoliv varování se totiž rozhodla zablokovat jeden z účtů hackerské skupiny Anonymous, o které je v současnosti slyšet zejména v souvislosti s její kybernetickou válkou proti Rusku.

Anonymous oznámili blokaci jednoho ze svých twitterových účtů paradoxně na Twitteru, jelikož na něm mají účtů nepřeberné množství. Poměrně zajímavé je nicméně to, že v něm nehovoří jen o jednom incidentu, nýbrž o začátku cenzury vícero účtů, což je vzhledem k tomu, že účty podporovatelů Ruska nechávají v provozu do jisté míry nepochopitelné. Hackeři proto ve svém vyjádření vyzývají nejen Twitter k zastavení cenzury, jelikož právě tím by ve výsledku mohla být taktéž válka nakloněna na stranu Ukrajiny. Spousta Rusů totiž netuší, co se u jejich sousedů děje, takže ani nepřemýšlí nad jakýmkoliv převratem. Pokud by se však k nim dostaly reálné informace o konfliktu, není vyloučeno, že se v zemi odehraje převrat.

Jak již bylo zmíněno výše, Twitter se k blokaci jednoho z účtů Anonymous nevyjádřil a jen stěží lze předpovídat, zda ještě vyjádří. Je nicméně vcelku pravděpodobné, že se nyní dočká ze strany podporovatelů Anonymous tvrdé kritiky, což by jej mohlo ve výsledku do budoucna přimět k upuštění od dalších blokací. Vše však ve výsledku ukáže až čas.