Toto je seznam firem, které chce Anonymous za jejich působení v Rusku hacknout

Chuť hackerské skupiny Anonymous znepříjemnit Rusku válčení proti Ukrajině nebere konce. Po řadě hackerských útoků na weby či státní média se totiž nyní soustředí na to, aby ze země co nejvíce nadnárodních firem odešlo a tím ji přestaly podporovat. Právě odchod totiž může ve výsledku ruské obyvatele podnítit v krajním případě až ke vzpouře proti vládě a s trochou štěstí i „přestavbě“ země. Mnoha firmám se však z Ruska příliš odcházet nechce, což by je ale mohlo v brzké době velmi mrzet. Které to jsou a co jim hrozí?

Acer, Lenovo, MSi, Asus ču Raiffeisen Bank. Tyto a mnohé další společnosti má v současnosti hackerská skupina Anonymous dle svých vlastních slov na mušce a pokud neuposlechnou její výzvu k opuštění Ruska, které v současnosti nepřímo podporují ve válce proti Ukrajině tím, že v zemi platí daně, zahájí na ně hackerský útok. Že se nejedná jen o plácání do větru pak hackeři dokázali již dnes tím, že shodili weby několika nadnáročních společností působících v Rusku v čele s Decathlonem. Na kompletní seznam firem, které mají Anonymous na mušce, se můžete podívat níže.