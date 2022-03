Anonymous hackli ruský ropný gigant Rosněfť. Ukradli mu 20TB dat a vymazali iPhony

Ačkoliv není hackerská skupina Anonymous v posledních dnech už v takovém popředí zájmů jako tomu bylo na začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy hackeři oficiálně vyhlásili Rusku kyberválku, její útoky nepřestávají. Před pár dny se například dokázala nabourat do systémů největšího ruského producenta ropy, společnosti Rosněfť, a způsobit mu tím nemalé problémy.

Hackeři se podle dostupných informací zmocnili více než 20TB dat, která mají být údajně z velké části citlivá a společnost by tedy mohlo jejich zveřejnění poškodit. Dále se hackeři dostali k zálohám počítačů vedení společnosti a co víc, údajně se jim podařilo na dálku vymazat 59 iPhonů a další elektroniky, byť minimálně v případě iPhonů není příliš jasné, jak toho docílili. Stejně tak svět netuší ani to, jaké dokumenty přesně hackeři ukradli a vzhledem k tomu, že je Anonymous nechtějí zveřejnit, se to ani nedozví.

Záškodnických operací je spoustu

Podobných husarských kousků mají nicméně hackeři z Anonymous na svém kontě již celou řadu. Minulý týden se jim například podařilo hacknout systémy státních tiskáren, ve kterých začali záhy tisknout texty, které měly za cíl přimět Rusy k otevření očí a povstání proti ruským vůdcům v čele s Vladimirem Putinem. Přimět Rusy k povstání se však hackeři snaží i o poznání méně náročnými cestami – například hromadným rozesíláním mailů či textových zpráv, ve kterých upozorňují na zvěrstva, která ruská armáda na Ukrajině páchá. Zda se podobnou činností nějaká vzpoura vykřesat podaří nicméně ukáže až čas.