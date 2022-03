Anonymous hacknuli ruský cenzurní úřad, ukradli mu 360000 utajovaných dokumentů

Hackerská skupina Anonymous si připsala další husarský kousek v kybernetické válce s Ruskem. Tentokrát se jí podařilo konkrétně prolomit zabezpečení počítačových systémů ruského cenzurního úřadu Roskomnadzor, díky čemuž z něj byli schopni vytáhnout extrémní množství utajovaných dokumentů. A ty se rázem staly veřejnými.

Svým kouskem se Anonymous pochlubili jako již tradičně na oficiálním twitterovém účtu, na kterém zároveň sdílí odkaz ke stažení souborů. Ty jsou konkrétně zabaleny do velkého 820GB balíku čítajícího na 363 994 souborů, které jsou rozřazeny do 43593 adresářů. Jednat by se mělo o nepřeberné množství zpráv a informací, které úřad označil například za falešné či nepravdivé nebo nepřesné a kvůli tomu se je rozhodl skrýt před ruskou veřejností. Takřka 100% nicméně databáze odhalí spíš to, že je cenzura v Rusku na daleko šílenější úrovni než si svět dosud myslel, a že potírání informací dosahuje mnohem vyšší úrovně než Rusko připouští.

Pokud byste se chtěli daty, která se Anonymous podařila získat, probrat i vy, stáhnout si je můžete na tomto odkazu. Jen počítejte s tím, že jsou jednak v ruštině a jednak budou zřejmě složité na pochopení. Na druhou stranu je ale super to, že databáze obsahuje jak staré kousky, tak i cenzurované věci staré jen několik dní, díky čemuž tak bude možné lépe pochopit, jak se nyní v Rusku nahlíží na válku na Ukrajině.