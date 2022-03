Anonymous znovu hackli ruské státní televize, vysílali v nich útok na Ukrajinu

Záškodnická válka hackerské skupiny Anonymous s Ruskem nebere konce. Poté, co před pár desítkami hodin shodili web tamní kontrarozvědky se totiž nyní dokázali opět nabourat do vysílání ruských státních televizí Russia 24, Channel One a Moscow 24. A stejně jako v předešlých dnech do nich pustili záběry, které Moskvu příliš nepotěší.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022

Ruské státní televizní kanály jsou tvrdou propagandou tamního komunistického režimu, takže se z nich z logiky věci nedozvíte nic, co by mohlo vládu státního aparátu ohrozit. I přesto jsou však poměrně hojně sledované, jelikož Rusko jednak ostatní kanály tvrdě cenzuruje, takže se ve výsledku těm státním podobají, a jednak po dobu invaze na Ukrajinu již stihlo i některé pozastavit. O to horší tak pro něj nyní bylo, když se ve vysílání objevily záběry z válkou zdevastované Ukrajiny, které jsou standardně běžným Rusům zapovězeny – tedy minimálně v případě, že o nich sami nepátrají. Na krátkou ukázku se můžete podívat ve tweetu výše.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se kybernetická válka Ruska s Anonymous a potažmo zbytkem světa vyvine v nadcházejících měsících. Zatím se nicméně v žádném případě nezdá, že by měli hackeři chuť se záškodnickými operacemi, které podrývají autoritu jeho režimu, přestat. Vše ale ve výsledku ukáže samozřejmě až čas a hlavně pak vývoj války jako takové.