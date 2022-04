Anonymous hackli bezpečnostní kamery v Kremlu. Podívejte se, jak to v něm vypadá

Hackeři ze skupiny Anonymous, kteří od počátku ruské invaze na Ukrajinu bojují v kyberválce po boku Ukrajinců, slaví další kolosální úspěch. Na jednom ze svých oficiálních Twitterů se totiž před pár hodinami pochlubili konkrétně krátkým videem dokazujícím, že se jim podařilo prolomit zabezpečení kamerového systému v Kremlu, který je oficiálním sídlem ruského prezidenta Vladimira Putina.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 6, 2022