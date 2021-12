Vybíráme správnou velikost špuntů pro AirPods Pro

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Používání sluchátek se může na první pohled jevit jako naprosto banální činnost, na které se nedá nic pokazit. Pokud však používáte sluchátka špuntová, můžete si jejich špatným používáním zadělat na určité nepříjemnosti. Upozorňuje na to i Apple u svých AirPods Pro, které vám mohou způsobit v určitých případech nesprávného používání podráždění kůže, což není samozřejmě nic příjemného. Těmto problémům se však dá naštěstí velmi jednoduše vyvarovat – jsou totiž úzce spjaty s volbou špatné velikosti silikonových špuntů. Jak tedy vybrat ty ideální?

Někteří z vás si možná budou při čtená následujících řádků klepat na čelu, ale pravda je taková, že pokud má uživatel citlivou kůži, může mu špatná volba špuntů (a potažmo jejich nedostatečná údržba) zadělat na pěkné problémy. Špunty je totiž potřeba zvolit přesně takové, které dokáži ve zvukovodu uživatele sluchátko zfixovat tak, že se prakticky nehýbe. Jedině tak totiž lze docílit eliminace většiny tření o kůže, které by právě případné podráždění mohlo způsobit. Zde je potřeba říci, že při výběru by se měl člověk spoléhat primárně na sebe a nikoliv na doprovodnou aplikaci Applu, přes kterou lze zkontrolovat těsnost sluchátek v uších. Pravdou totiž je, že tato aplikace kontroluje skutečně jen těsnost, které jste schopní docílit vícero typy špuntů – v mém případě například středními a velkými. Kdybych však používal špunty velké (L), pohybu v uších absolutně nezamezím, což by mohlo postupem času přinést určité nepříjemnosti. Záměrně zde říkám “postupem času”. Nosit totiž lze i sluchátka, která v uších úplně nesedí a o nic vyloženě nepříjemného se nejedná, kvůli čemuž možná mnozí jablíčkáři další řešení velikosti špuntů hodí za hlavu. Pro eliminaci veškerých rizik byste však nic takového dělat určitě neměli.

Co se týče výměny špuntů, ta je naprosto jednoduchá. Silikonové “kloboučky” jsou totiž na těle AirPods Pro “jen” přicvaknuty, takže je lze velmi jednoduše “odcvaknout a následně místo nich přicvaknout větší či menší velikost. Jediné, co je potřeba hlídat, je tvar jejich spodku. Špunty totiž nejsou v nacvakávací části kulaté, ale spíše oválné, kvůli čemuž je je nutné při nacvakávání natočit přesně tak, aby kopírovaly tvar sluchátka samotného.

I údržba je důležitá

Na správnou velikost špuntů byste měli dbát ještě více v případě, že s nimi hodláte cvičit, což je díky jejich odolnosti vůči potu a vodě samozřejmě možné. Pot v kombinaci se silikonem totiž dokáže třením kůži podráždit mnohem rychleji než tření v běžném stavu. Proto je vhodné po každém cvičení, při kterém se zapotíte, špunty AirPodů ideálně opláchnout či alespoň utřít a nechat je zcela vyschnout.