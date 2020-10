Recenze Happy Plugs Air 1 ANC: Kvalitní bezdrátové špunty s podporou ANC

V dnešní recenzi se podíváme na bezdrátová sluchátka Happy Plugs Air 1 ANC, které jsou jakousi výbavovou nadstavbou nedávno testovaných Happy Plugs Air 1 Plus (recenzi si můžete přečíst zde). Dnes testované modely na první pohled připomínají AirPods Pro, cenově jsou však zcela někde jinde. Pojďme se na ně tedy podívat.

Specifikace

O zvukový přednes se u tohoto modelu starají dynamické 10 milimetrové měniče, jež disponují frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 107 +/-3 dB. O komunikaci se stará protokol Bluetooth 5.0, o napájení pak integrované baterie o kapacitě 45 mAh v jednotlivých sluchátkách, a větší, 600 mAh baterie v nabíjecí krabičce. Sluchátka mají sama o sobě deklarovanou výdrž 4,5-7 hodin poslechu (v závislosti na způsobu využití a zapnutí/vypnutí ANC), baterie v krabičce pak dokáže životnost baterií posunout celkem o dalších zhruba 30 hodin. Nabíjení zabere necelé dvě hodinky. Sluchátka jsou k dispozici v bílé, černé, zelené a modré barevné variantě.

Provedení

Sluchátka jako taková jsou vyrobena z plastu, tudíž jsou velice lehká. Na každém z nich se nachází dekorační proužek, který najdeme i na nabíjecí krabičce. Spodní strana „nožičky“ sluchátek je vyvedena v plastu, který vzhledem připomíná chrom. Díky matnému plastu a velice lehké váze sluchátka nepůsobí tak prémiovým dojmem, jako některé jiné alternativy.

Fotogalerie Happy Plugs Air 1 ANC promo (2) Happy Plugs Air 1 ANC promo (5) Happy Plugs Air 1 ANC promo (1) Happy Plugs Air 1 ANC promo (3) +2 Fotek Happy Plugs Air 1 ANC promo (4) Vstoupit do galerie

Nabíjecí krabička je ze stejného materiálu jako sluchátka. Vzhledem ke tvaru a velikosti sluchátek je o trochu širší, než v případě nedávno testovaných Air 1 Plus. Zavírací kloub je dostatečně silný a na první pohled mohutný, tudíž nehrozí případné vyviklání zavíracího mechanismu. Na spodní straně krabičky se nachází nabíjecí USB-C konektor, tlačítko pro párování/reset sluchátek a čtveřice notifikačních diod, které informují o stavu integrované baterie. Naše testovací sluchátka jsou v bílé barevné variantě a zde je třeba upozornit na to, že na bílé krabičce se daleko rychle objeví známky používání než na tmavších variantách. Nejde o nic, co by nešlo ošetřit vlhkým hadříkem, jen je třeba si na to dát pozor.

Ergonomie

Velkou výhodou tohoto modelu je přítomnost celkem šesti silikonových insertů různých velikostí. Svou ideální velikost vzhledem k pohodlí a tvaru ucha si tak vybere skutečně každý, což je velice důležité vzhledem k tomu, že správné zasazení do ucha výrazně ovlivňuje kvalitu zvuku a funkce ANC. Díky velmi malé váze jsou sluchátka pohodlná i při delším nošení a pokud vám dobře sednou, prakticky o nich nevíte. Zde není příliš co vytknout.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ovládání

Ovládání malých bezdrátových sluchátek s větší výbavou bývá obvykle Achillova pata většiny modelů. Na velmi malý prostor se vejde jen omezené množství ovládacích prvků, na které je třeba namapovat velké množství funkcí. V tomto případě je to podobné. Na každém sluchátku se nachází dotyková plocha, která reaguje na „stisknutí“. Ovládací panel na levém sluchátku za pomocí různých kombinací stisků ovládá hlasitost a inteligentní asistentku, ovládací panel na pravém sluchátku pak funkce play/pause, skip, seek a výběr jednotlivých režimů přehrávání (ANC ON/OFF a transparentní režim, který zesiluje zvuky z okolí). Je třeba se jednotlivé funkce a k nim přidané kombinace naučit nazpaměť.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Hudební produkce

Fotogalerie Happy Plugs Air 1 ANC-5 Happy Plugs Air 1 ANC-6 Happy Plugs Air 1 ANC-7 Happy Plugs Air 1 ANC-2 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +4 Fotek Happy Plugs Air 1 ANC-3 Happy Plugs Air 1 ANC-4 Happy Plugs Air 1 ANC-1 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Zvuková kvalita sluchátek je na ucházející úrovni. Přednes jako takový je relativně plochý a „ostrý“, se silnými basy, a ještě silnějšími výškami. Obecně se to dá považovat za již mnohokrát zmiňovaný „moderní zvuk“, který dnes nabízí velké množství výrobců. Sluchátka se dají bez problému používat ve všech spektrech hlasitosti, jen při té úplně nejvyšší je třeba brát v potaz mírné zkreslení tím, jak maličký měnič nestíhá. V porovnání s ostatními sluchátky této cenové kategorie, které jsme tu doposud měli, však ani neztrácí, ani nevyčnívají. Transparentní režim při poslechu funguje velice dobře, ANC pak není tak silné, jako u over-ear sluchátek, to je však dané fyzikou a konstrukcí. Hluk městské hromadné dopravy sluchátka dokáží, společně se slušnou pasivní ochranou proti okolnímu hluku, odfiltrovat poměrně dobře.

Závěr

Happy Plugs Air 1 ANC jsou nejdražšími bezdrátovými sluchátky, které má Happy Plugs v nabídce. Pokud hledáte plně bezdrátový model, který nabídne solidní ANC, navíc pak funkci transparentního přehrávání a relativně solidní výdrž baterie, můžete tento model s klidem zahrnout do výběru.