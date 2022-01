Apple přestal prodávat iPhony se sluchátky v balení v poslední zemi světa

Jedna dlouhá éra jménem sluchátka v balení iPhonu je definitivně u konce. Ode dnešního dne totiž přijala poslední země, ve které byl Apple nucen prodávat iPhony se sluchátky, změnu zákona, která mu umožňuje sluchátka konečně vynechat i zde. Na světě tak již nenaleznete zemi, ve které lze zakoupit iPhone v balení přímo se sluchátky.

Poslední zemí světa, kde musel Apple přibalovat k novým iPhonům chtě nechtě sluchátka, byla Francie. Tamní zákony totiž výrobcům smartphonů přikazovaly přibalovat jakýkoli handsfree set k telefonu kvůli snaze eliminovat potenciální škodlivý vliv záření zařízení. Díky tomu tak byla Francie na zhruba rok a půl celosvětovou raritou, která vzbuzovala spousty diskuzí. Francouzští zákonodárci se však nedávno dohodli na tom, že podobný zákon již nemá smysl a nutnost sluchátek v balení odpískali s tím, že raději nyní podpoří snahu o snížení ekologické stopy. A jelikož toto nařízení nabírá právě 24. lednem svou účinnost, znamená to, že ode dneška již budou “francouzské iPhony” stejné jako ty pro zbytek světa.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Byla by však chyba si myslet, že balení pro iPhony prodávané ve Francii byla něčím vyloženě unikátní. Apple totiž nutnost přibalení sluchátek vyřešil jednoduše tak, že standardní krabičku obsahující iPhone zabalil do další – konkrétně větší kartonové – krabičky, do které přidal i sluchátka. Nejednalo se tedy ve výsledku o žádná estetický výkvět, ale účel toto řešení splnilo. I tak ale bylo samozřejmě pro kalifornského giganta finančně náročné, takže konec nutnosti přibalování sluchátek jistojistě přivítá.