Používáte doma ANC sluchátka? Díky tomuto triku nepřeslechnete zvonek, ani když je budete mít nasazená

Sluchátka s aktivním potlačením hluku jsou skvělá věc. Dokážou vás spolehlivě odstřihnout od ruchu kanceláře, dopravy i hlučných sousedů. Mají ale jednu nevýhodu. Občas odstřihnou i zvuky, které byste slyšet měli. Typicky zvonek u dveří, když vám kurýr přináší balík.
Apple na podobné situace myslí už delší dobu a nabízí funkci, která dokáže zvonek rozpoznat za vás. Jmenuje se Rozpoznávání zvuků a najdete ji v nastavení zpřístupnění. iPhone díky ní poslouchá okolní zvuky přes mikrofon a upozorní vás, když zaznamená některý z vybraných signálů.
Když iPhone naslouchá za vás
Funkce Rozpoznávání zvuků využívá mikrofon iPhonu k tomu, aby průběžně analyzoval okolí a hledal konkrétní zvuky. Jakmile některý z nich zaznamená, zobrazí upozornění a přehraje notifikaci i do připojených sluchátek. iPhone současně může i zavibrovat, takže podnětů budete mít hned několik. A pokud máte navíc ještě na ruce Apple Watch, upozornění se může zobrazit i tam. V praxi to znamená, že i když máte na uších AirPody s potlačením hluku, iPhone vás může upozornit, že někdo zvoní u dveří. Původně byla tato funkce navržená hlavně pro lidi se sluchovým handicapem, v praxi se ale hodí pro každého, kdo třeba pracuje z domova a tráví velkou část dne se sluchátky na hlavě.
Jak zapnout upozornění na zvonek
Aktivace je otázkou několika sekund.
- Otevřete Nastavení
- Klepněte na Zpřístupnění
- V sekci Sluch otevřete Rozpoznávání zvuků
- Zapněte přepínač Rozpoznávání zvuků
- Klepněte na Zvuky
- V kategorii Domácnost zapněte položku Zvonek
Po zapnutí může iPhone stáhnout malý balíček dat o velikosti zhruba 30 MB, který je potřeba pro rozpoznávání zvuků. Proto je dobré mít aktivní Wi-Fi nebo mobilní data. Pokud v nastavení klepnete na Vlastní spotřebič nebo zvonek, můžete dokonce svůj iPhone naučit rozpoznat specifický zvuk zvonku.
Rychlé zapnutí v Ovládacím centru
Jakmile funkci zapnete, iOS automaticky přidá její přepínač do Ovládacího centra. Odtud můžete Rozpoznávání zvuků rychle zapínat a vypínat bez nutnosti chodit do nastavení. Stačí otevřít Ovládací centrum a podržet ikonu Rozpoznávání zvuků. Následně můžete vybrat, které konkrétní zvuky má iPhone sledovat. Hodí se to třeba ve chvíli, kdy chcete detekci zvonku aktivní jen doma.
Nejen zvonek
Zvonek u dveří přitom není jediný zvuk, který iPhone dokáže pomocí této funkce zachytit. Rozpoznávání zvuků umí upozornit například na alarm kouřového detektoru, štěkot psa, pláč dítěte, tekoucí vodu nebo klepání na dveře. Apple zároveň upozorňuje, že na tuto funkci by se nemělo spoléhat v krizových nebo život ohrožujících situacích. V první řadě jde o praktického pomocníka pro každodenní život. Pokud ale často pracujete se sluchátky na hlavě, může vám ušetřit dost nepříjemných momentů. Třeba ve chvíli, kdy by jinak kurýr zazvonil, odešel a vy byste se o tom dozvěděli až z lístku ve schránce.