Měsíc s AirPods 4 a AirPods Pro 3: Které se vyplatí víc koupit?

Bez sluchátek AirPods si mnoho z nás nedokáže život už ani představit. Jedná se totiž o neocenitelného parťáka pro poslech hudby, vyřizování hovorů či díky funkci ANC třeba jen „vypnutí“ vnějšího světa a ponoření se do ticha a vlastních myšlenek. Jaké AirPods ale v současnosti vybrat, když jsou na trhu jak rok staré AirPods 4 s ANC, tak zbrusu nové AirPods Pro 3 disponující samozřejmě taktéž ANC s tím, že oba modely od sebe dělí 1500 Kč? Přesně tuto otázku jsem si položil i já a protože jsem v posledních týdnech používal právě AirPods 4 a AirPods Pro 3 vedle sebe, je na čase zkusit vše „rozseknout“.
Hlavním rozdílem mezi AirPods 4 a AirPods Pro 3 je samozřejmě jejich tvar, který je ve výsledku i alfou a omegou rozhodování mnoha uživatelů. Já osobně mám štěstí v tom, že mi AirPods sedí od prvopočátku naprosto bez problému a to jak v základní, tak Pro verzi, a zároveň snesu jak pecková, tak špuntová sluchátka. Nicméně pokud máte s některou z těchto věcí problém, pak ve výsledku není co řešit a je třeba sáhnout po modelu, který vám bude v uchu sedět. Myslím si ale, že AirPods Pro jsou v tomto směru univerzálnější možností vzhledem ke špuntu, který vám dokáže sluchátka v uších dobře podržet.
Další dost zásadní rozdíl, který může rozhodování poměrně zásadně ovlivnit, je výdrž. Ta je v případě samotných AirPods 4 při zapnutém ANC 4 hodiny, zatímco u AirPods Pro 3 je to dvojnásobek. Nicméně zde je samozřejmě důležité dodat, že jen málokdo se dostane na soustavný poslech 4 hodiny, natož pak 8 hodin. Za mě osobně důležitější je výdrž celková v kombinaci s nabíjecím pouzdrem, která je v případě AirPods 4 20 hodin, zatímco v případě AirPods Pro 3 24 hodin. Jinými slovy, AirPods Pro 3 budete nabíjet méně často, což osobně dost oceňuji, protože už toho tak nabíjím kolem sebe opravdu dost a když tak nemusím sluchátka nabíjet až tak často, je to prostě fajn.
Fotogalerie
Na druhou stranu tvar v kombinaci s výdrží baterie si vybírá svou daň ve formě rozměrů pouzdra. To pro AirPods 4 je totiž zhruba o třetinu menší než u AirPods Pro 3 a v kapse vás tak bude tlačit určitě méně. Na druhou stranu ale nenabízí podporu MagSafe nabíjení, ale jen klasický bezdrát, takže v tomto směru je to svým způsobem něco za něco.
Zatím však stále řešíme jen relativně nepodstatné věci. To hlavní u sluchátek je totiž samozřejmě zvuk, potažmo funkce s ním spojené a ten je u AirPods Pro 3 citelně lepší. Utěsnění zvukovodu špuntem holt dělá své a hudba je díky tomu daleko kvalitnější, s jistějšími houbkami a výškami, příjemně laděnými středy a co je pro leckoho klíčové, opravdu dobrou basovou složkou. Tím rozhodně nechci říci, že AirPods 4 hrají špatně, protože tak tomu rozhodně není. Když ale člověk poslouchá hudbu přes AirPods 4 a pak přes AirPods Pro 3, má při srovnání skoro až pocit, jak kdyby poslouchal jinou skladbu, přestože mu v uších hraje to stejné. Detailní podání hudby a obecně její kvalita je zde jednoznačně na straně AirPods Pro 3.
Co se pak týče aktivního potlačení okolního hluku, to je samozřejmě s ohledem na konstrukci taktéž na straně AirPods Pro 3, nicméně zde se mi chce říci, že se až o tak extrémní rozdíl nejedná. Oba modely jsou zkoušel na různých místech a určitě jsem se nesetkal s tím, že bych s jedněmi sluchátky okolí slyšel a se druhými ne. Spíš se stávalo, že s jedněmi bylo okolí o nějaký ten decibel slyšitelnější než se druhými. Třeba když jsem jen s jednou hlučnější skupinkou přiopilých mladíků ve vlaku, s AirPods 4 jsem byl schopen čas od času rozeznat nějaká jejich hlasitě vyslovená slova, zatímco s AirPods Pro 3 jsem slyšel po většinu času jen mumlání. AirPods Pro 3 vás tedy od okolí izolují určitě lépe, AirPods 4 bych však v tomto směru určitě nezatracoval, protože i ty odvádí velmi dobrou práci, na kterou může být Apple pyšný.
Fotogalerie #2
V čem pak mají AirPods Pro 3 jasně navrch, jsou funkce, které pro ně jsou exkluzivní. Na mysli mám třeba test sluchu, který vám dokáže odhalit to, v jakém stavu váš sluch je, dále pak snímač tepové frekvence při cvičení (který však ve výsledku oceníte primárně v případě, že nepoužíváte nějaký fitness náramek či smartwatch) a zapomenout nesmím ani na možnost úpravy hlasitosti přejetím prstem nahoru či dolů. Od věci zde není ani nasazení čipu U2 pro místní hledání či vyšší voděodolnost IP57. Na druhou stranu je ale samozřejmě otázkou, zda tyto funkce využijete.
A od otázky na konci předešlého odstavce se vlastně hodnotí i mé celkové hodnocení a vnímání sluchátek. Pokud totiž víte, že jsou pro vás právě exkluzivní funkce AirPods Pro 3 důležité a zároveň vám jde o to nejlepší, co Apple na poli true wireless audia nabízí, pak jsou tato sluchátka jasná volba. Na druhou stranu, AirPods 4 mají stále rozhodně co nabídnout a určitě bych od jejich koupě neodrazoval. Zvukově jsou na tom totiž dobře, výdrž baterie není nějak limitující a ANC je na pecková sluchátka na špici. Ušetřených 1500 Kč pak lze využít třeba na koupi krytu, ochranného skla či čehokoliv podobného. Ať už se tedy rozhodnete tak či tak, garantuji vám, že vedle nesáhnete. Nabídka AirPods je totiž v současnosti opravdu špičková a jak základní, tak Pro model je sázkou na jistotu.
AirPods Pro 3 lze zakoupit zde