5 tipů pro ještě lepší využití Zpřístupnění na iPhonu

Funkce Zpřístupnění nejsou určené jen pro uživatele se specifickými potřebami. Naopak – řada z nich dokáže zpříjemnit používání iPhonu úplně každému. Mými osobními favority je rozpoznání zvuku a zkratky zpřístupnění, ale věřím, že z nabídky si každý vybere to své.
Rozpoznání zvuku
Pokud nosíte sluchátka a nechcete přeslechnout zvonek, klepání na dveře nebo pláč dítěte, funkce Rozpoznání zvuku je velmi praktická. Najdete ji v Nastavení > Zpřístupnění > Sluch, kde si vyberete, na jaké zvuky vás má iPhone upozorňovat.
Předčítání obsahu
Funkce Předčítání obsahu umožňuje nechat si přečíst označený text kdekoliv v systému. Po aktivaci v Nastavení > Zpřístupnění > Předčítání obsahu stačí text označit a zvolit možnost Číst. Osobně ji používám hlavně u delších článků nebo při kontrole textu.
Akce postranního tlačítka
Dlouhým stisknutím postranního tlačítka nemusíte spouštět jen Siri. V Nastavení > Zpřístupnění > Postranní tlačítko si můžete vybrat i jiné akce, případně propojit tlačítko s konkrétní zkratkou. Hodí se to třeba pro rychlé spuštění často používané funkce.
Vibrace po probuzení
iPhone může jemnou vibrací potvrdit, že jste jej úspěšně probudili. Nastavení najdete v Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk, kde aktivujete Klepnutí pro probuzení a Vibrace. Jde o nenápadný detail, ale v tichém prostředí velmi příjemný.
Zkratky zpřístupnění
Pro rychlý přístup k vybraným funkcím si můžete nastavit Zkratku zpřístupnění. Po jejím aktivování si iPhone při použití zkratky nabídne seznam funkcí, které chcete rychle zapínat nebo vypínat. Tímto způsobem například rychle aktivuji lupu, rozpoznání zvuku a další z mých oblíbených funkcí.
