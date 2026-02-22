Zavřít reklamu

5 tipů pro ještě lepší využití Zpřístupnění na iPhonu

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

Funkce Zpřístupnění nejsou určené jen pro uživatele se specifickými potřebami. Naopak – řada z nich dokáže zpříjemnit používání iPhonu úplně každému. Mými osobními favority je rozpoznání zvuku a zkratky zpřístupnění, ale věřím, že z nabídky si každý vybere to své.

Rozpoznání zvuku

Pokud nosíte sluchátka a nechcete přeslechnout zvonek, klepání na dveře nebo pláč dítěte, funkce Rozpoznání zvuku je velmi praktická. Najdete ji v Nastavení > Zpřístupnění > Sluch, kde si vyberete, na jaké zvuky vás má iPhone upozorňovat.

iOS Zpristupneni rozpoznani zvuku 1 iOS Zpristupneni rozpoznani zvuku 1
iOS Zpristupneni rozpoznani zvuku 2 iOS Zpristupneni rozpoznani zvuku 2
iOS Zpristupneni rozpoznani zvuku 3 iOS Zpristupneni rozpoznani zvuku 3
iOS Zpristupneni rozpoznani zvuku 4 iOS Zpristupneni rozpoznani zvuku 4
iOS Zpristupneni rozpoznani zvuku 5 iOS Zpristupneni rozpoznani zvuku 5
Vstoupit do galerie

Předčítání obsahu

Funkce Předčítání obsahu umožňuje nechat si přečíst označený text kdekoliv v systému. Po aktivaci v Nastavení > Zpřístupnění > Předčítání obsahu stačí text označit a zvolit možnost Číst. Osobně ji používám hlavně u delších článků nebo při kontrole textu.

iOS Predcitani obsahu obrazovky 0 iOS Predcitani obsahu obrazovky 0
iOS Predcitani obsahu obrazovky 1 iOS Predcitani obsahu obrazovky 1
iOS Predcitani obsahu obrazovky 2 iOS Predcitani obsahu obrazovky 2
Vstoupit do galerie

Akce postranního tlačítka

Dlouhým stisknutím postranního tlačítka nemusíte spouštět jen Siri. V Nastavení > Zpřístupnění > Postranní tlačítko si můžete vybrat i jiné akce, případně propojit tlačítko s konkrétní zkratkou. Hodí se to třeba pro rychlé spuštění často používané funkce.

iOS Zpristupneni prizpusobeni postranniho tlacitka 1 iOS Zpristupneni prizpusobeni postranniho tlacitka 1
iOS Zpristupneni prizpusobeni postranniho tlacitka 2 iOS Zpristupneni prizpusobeni postranniho tlacitka 2
iOS Zpristupneni prizpusobeni postranniho tlacitka 3 iOS Zpristupneni prizpusobeni postranniho tlacitka 3
Vstoupit do galerie

Vibrace po probuzení

iPhone může jemnou vibrací potvrdit, že jste jej úspěšně probudili. Nastavení najdete v Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk, kde aktivujete Klepnutí pro probuzení a Vibrace. Jde o nenápadný detail, ale v tichém prostředí velmi příjemný.

iOS Zpristupneni Vibrace 1 iOS Zpristupneni Vibrace 1
iOS Zpristupneni Vibrace 2 iOS Zpristupneni Vibrace 2
iOS Zpristupneni Vibrace 3 iOS Zpristupneni Vibrace 3
iOS Zpristupneni Vibrace 4 iOS Zpristupneni Vibrace 4
Vstoupit do galerie

Zkratky zpřístupnění

Pro rychlý přístup k vybraným funkcím si můžete nastavit Zkratku zpřístupnění. Po jejím aktivování si iPhone při použití zkratky nabídne seznam funkcí, které chcete rychle zapínat nebo vypínat. Tímto způsobem například rychle aktivuji lupu, rozpoznání zvuku a další z mých oblíbených funkcí.

iPhone zkratky zpristupneni 1 iPhone zkratky zpristupneni 1
iPhone zkratky zpristupneni 2 iPhone zkratky zpristupneni 2
iPhone zkratky zpristupneni 3 iPhone zkratky zpristupneni 3
Vstoupit do galerie

 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.