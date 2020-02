Recenze sluchátek Jabra Elite 75t: Zkrátka senzační

Ruku na srdce. Kabelová sluchátka, byť jsou schopna nabídnout lepší zvuk než drátová, jsou již víceméně out. Výrobci se nyní předhánějí v tom, která jejich bezdrátová sluchátka nabídnou lepší zvuk, výdrž na jedno nabití či třeba voděodolnost. Do rukou se mi nedávno dostala sluchátka Jabra Elite 75t, na která jsem slyšel samou chválu. Na recenzi jsem se tedy vskutku těšil, jelikož jsem měl možnost někdy v létě testovat náhlavní sluchátka Jabra Elite 85h a ze zvuku jsem byl nadšený. Nicméně fanoušek náhlavních sluchátek nejsem a přednost dávám klasickým peckám či špuntům. A právě to Jabra Elite 75t splňují, jelikož jsou klasickými špunty s cenou pohybující se okolo 5 tisíc korun. Jak si tedy stojí?

Obsah balení a vzhled

Nejprve ale jako vždy k obsahu balení. V líbivé šedožluté krabici naleznete USB-C kabel, manuál, náhradní špunty a samozřejmě krabičku se sluchátky. Samotná krabička je pro mě trošku zklamáním. Ne že by snad neplnila svůj účel, nicméně s použitým materiálem jsem se setkal i u sluchátek, která byla několikanásobně levnější. Na její přední straně naleznete logo společnosti, vzadu pak USB-C konektor a LED diodu, která indikuje stav baterie. Samotná sluchátka jsou klasickými špunty, které se od jiných nijak neliší – tedy alespoň vzhledově, o zvuku si povíme později. Naleznete na nich dvě mechanická tlačítka, která mají své funkce. Jedno stisknutí na pravém spustí/pozastaví hudbu. Dvojité poté přivolá hlasového asistenta. Jedno stisknutí na levém sluchátku zapne funkci HearThrough, která díky umístěným čtyřem reproduktorům na sluchátkách vám do uší žene okolní zvuk. Dvojité stisknutí spustí následující skladbu. Dále můžete samozřejmě ukončovat/přijímat hovory, či například zvyšovat/snižovat hlasitost. Vše je velmi přehledně ukázáno a popsáno v aplikaci, o níž si přečtete níže. Oceňuji, že na vnitřní straně vedle nabíjecích pinů je napsáno, které sluchátko kam patří. Občas se opravdu stane, že se spletete a vložíte sluchátko do špatného ucha. Na vnější straně obou sluchátek se nachází rovněž LED dioda, která po vložení do krabičky potvrdí správné vložení.

Technické specifikace

Bezdrátová sluchátka Jabra Elite 75t disponují technologií Bluetooth 5.0, která zaručuje dosah až 10 metrů. Z vlastní zkušenosti ale mohu říct, že venku na otevřeném prostoru jsem se bez problémů dostal i na pětinásobek. Dále v nich naleznete 6mm reproduktory s rozsahem 20 Hz až 20 kHz. Sluchátka jsou vybavena rovněž odolností proti vodě a prachu (IP55) a detekcí funkce nasazení sluchátek. Jakmile tedy jedno z ucha vyděláte, hudba se pozastaví. Úctyhodná je výdrž, sluchátka zvládají hrát na jedno nabití až 7,5 hodiny. V krabičce si pak nesete zhruba dalších 20 hodin a z „nuly na sto“ ji nabijete za přibližně dvě a půl hodiny. Samotná naprosto vybitá sluchátka stačí vložit na 15 minut do krabičky a funkce rychlonabíjení zařídí, že za 15 minut máte zajištěn další hodinový poslech hudby. Podporované kodeky jsou SBC a AAC.

Párování a aplikace

Ke spárování je třeba z App Store či Google Play stáhnout aplikaci Jabra Sound+. Při prvním párování je třeba navolit vámi vlastněný typ sluchátek. Poté přejdete do nastavení Bluetooth a sluchátka spárujete. Sama aplikace nabízí opravdu pěknou dávku možností a v podstatě se dá říct, že vy určíte, jak budou sluchátka hrát. Můžete totiž v ekvalizéru nastavovat basy, středy i výšky. Pokud se ale nevyznáte, je zde celkem 6 přednastavených režimů, stačí si jen vybrat. Zároveň můžete mít sluchátka navolena v režimu My Moment či Commute, který počítá s pohybem ve městě. Pro každý z těchto režimů můžete mít libovolně přednastaven zvuk sluchátek a v onen moment jej stačí v aplikaci jen přepnout. Dále je zde režim Focus, který je opravdu povedený. Můžete si zde přehrávat zvuky bouřek, vodopádů, oceánu, šumění přírody a podobně. Jedná se opravdu o velmi uklidňující záležitost. V aplikaci dále můžete navolit vámi preferovaného hlasového asistenta, využít funkci Find My Jabra nebo třeba jen pozorovat stav baterie jak sluchátek, tak i nabíjecí krabičky. Aplikace je opravdu perfektně udělaná a nebude vás mrzet ani absence českého jazyka. Její ovládání je velmi snadné.

Testování

První zkušenost s těmito sluchátky byla velmi rozporuplná. Od sluchátek s touto cenovkou bych čekal skvělý zvuk. Po jejich uvedení do provozu mi ale spadla brada, zvuk byl plechový a ať jsem dělal co jsem dělal, nelepšilo se to. Začal jsem si tedy myslet, že mám vadný kus a začal pátrat po zahraničních fórech. Nebyl jsem ani zdaleka jediný a všude doporučovali, že mám nechat sluchátka rozehrát. Dal jsem jim tedy čas. Po pár hodinách se skutečně skvělý zvuk dostavil a musím říct, že u žádných true-wireless sluchátek jsem lepší basy neslyšel. I když v ekvalizéru nastavíte basy na max, zvuku to v žádném případě neuškodí. Sluchátka jsou zkrátka silná po všech stránkách a nemají problémy s výškami ani hloubkami. Maximální hlasitost je opravdu vysoká a často se mi stávalo, že jsem raději navolil hlasitost přibližně na 80%. Sluchátka také perfektně drží v uších a jsou tak naprosto dokonalá pro sportování. Zatímco AirPody každou chvíli upravuji, Jabra Elite 75t jsou v tomto ohledu skvělá a díky nízké hmotnosti navíc sluchátka téměř v uších nepocítíte. Mám s nimi ale i další nepříjemnou zkušenost s dobrým koncem. V jeden moment zvuk v levém sluchátku začal vypadávat a já měl strach, že se blíží jeho konec. Zvuk se totiž čistě přenášel pouze v případě, když jsem iPhone přiložil téměř k uchu. Vše ale zalepila aktualizace firmwaru sluchátek, která se mi v aplikaci už předtím objevila. Aplikace vás vyzve k položení sluchátek do krabičky. Záhy začne blikat dioda, jakmile dobliká, firmware je aktualizovaný. Tato sluchátka fungují i samozřejmě jako handsfree a mám s nimi jen pozitivní zážitky. Protistrana mě čistě slyšela i za situace, kdy bylo venku poměrně větrno.

Resumé

Bezdrátová sluchátka Jabra Elite 75t jsou opravdu špičkou. Zvuk je skvělý, basy úžasné a výdrž baterie parádní. Možná někoho zamrzí absence ANC, nicméně vzhledem ke špuntovému provedení a vysoké hlasitosti nebudete o svém okolí ani vědět. Pokud hledáte perfektní špuntová sluchátka, jsou tyto přesně pro vás.

