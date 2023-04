Recenze JBL Reflect Aero: Plně bezdrátové sportovní špunty s dobrou výbavou a zvukem

V dnešní recenzi se podíváme na plně bezdrátová sluchátka JBL Reflect Aero, která cílí především na aktivní uživatele jež hledají spolehlivý a funkční model, se kterým se nebudou muset obávat všemožných sportovních aktivit. Model Reflect Aero by měl totiž kromě solidní výbavy nabídnout také špičkovou míru stability, odolnosti a výdrže, tedy přesně to, co každý sportovec od svých sluchátek očekává. Pojďme se podívat, jak si tento model za necelé čtyři tisíce korun vedl v testu.

Specifikace

Nahlédnutí do oficiálních specifikací prozradí, že se u tohoto modelu o zvukový přednes stará dvojce 6,8mm dynamických měničů disponujících frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 99 dB. Uvnitř každého sluchátka se nachází integrovaná baterie o kapacitě 65 mAh, díky které vydrží sluchátka na jedno nabití až 8 hodin s vypnutým ANC, nebo až 7 hodin se zapnutým ANC. Samozřejmostí je nabíjení skrze nabíjecí pouzdro, které obsahuje baterii o kapacitě 400 mAh a dokáže nabít sluchátka ještě dvakrát. Nabíjení pouzdra zabere zhruba 2 hodiny a budete k němu potřebovat (přibalený) USB-C kabel. Sluchátka podporují Bluetooth 5.2, nabízí celkem šest integrovaných mikrofonů, disponují certifikací IP68 a váží 6,65g (nabíjecí pouzdro pak 45g).

Provedení

Sluchátka se nachází v obalu pilulkovitého tvaru, která je zhruba o 50% objemnější, než pouzdro od AirPods Pro. I tak jde stále o poměrně kompaktní pouzdro, které se bez problému vejde například do kapsy od kalhot. Pouzdro jako takové je na čelní straně zdobené logem JBL, dále se na něm nachází stavová dioda signalizující stupně nabití sluchátek, nabíjecí USB-C konektor a látkové očko na provlečení. Magnet zavíracího mechanismu je adekvátně silný a dobře brání náhodnému otevření.

Sluchátka jako taková v nabíjecím pouzdře dobře sedí a stejně dobře se do něj vkládají. Co se týče použitých materiálů, sluchátka jsou výhradně z plastu, kromě speciálních ergonomických silikonových nástavců Powerfins, které se starají o utěsnění a stabilitu sluchátek v uších. Na vnitřní straně sluchátek najdeme dotykové spoje pro nabíjení, proximity senzor pro funkci automatického přerušení hudby při vyndání sluchátek z uší a dále celkem tři různé mikrofony, které se nachází po povrchu celého sluchátka. Na každém sluchátku najdeme jedno dotykové tlačítko pro ovládání. Z hlediska provedení není co vytknout.

Ergonomie

Jedná se o klasická špuntová sluchátka, se všemi pozitivy a negativy, které se k tomuto provedení vztahují. V balení najdete celkem tři velikosti silikonových špuntů (S,M a L), stejně jako tři velikosti ergonomických nástavců Powerfins. Díky tomu si vhodnou, stabilní a především pohodlnou kombinaci najde snad většina uživatelů. Při správném zvolení ergonomických prvků jsou sluchátka při nošení pohodlná, nijak nepřekáží a především nemají tendenci vypadávat z uší, což je u sportovně laděného modelu povinnost. Ani v tomto ohledu si tedy není na co stěžovat.

Ovládání

Vzhledem k relativně omezeným možnostem ovládání daných vlivem pouze dvou dostupných dotykových tlačítek, je manipulace se sluchátky velice jednoduchá. Obě dotykové plochy podporují ovládání „gesty“, zároveň je možné si v doprovodné aplikaci JBL Headphones jednotlivá ovládací gesta personalizovat. Z hlediska dostupných gest je k dispozici klasické klepnutí, dvojklepnutí, trojklepnutí a podržení. Na každé z těchto gest je možné si nastavit odlišné ovládací prvky. Defaultně se na levém sluchátku přepínají jednotlivé režimy (ANC, Ambient Aware, TalkThru) a Siri, na pravém sluchátku se pak ovládá hudba (play, pause, skip). Je však možné si na jednom sluchátku nastavit například i ovládání hlasitosti atp.

Jak již padlo výše, sluchátka podporují doprovodnou aplikaci JBL Headphones, která nabízí širokou škálu personalizace sluchátek, a to jak z hlediska ovládání, tak i přehrávacích režimů a zvukového profilu jako takového. V první řade aplikace umožňuje úpravu jednotlivých režimů (ANC, Ambient Aware, TalkThru), a to s ohledem na jejich intenzitu či míru propustnosti. Nad rámec těchto tří funkcí je možné na sluchátkách zapnout ještě další doprovodné funkce jako je VoiceAware (zpětný odposlech vašeho hlasu s různým nastavením intenzity), funkci Smart Audio a Video režim, Auto Play-Pause, aktivaci hlasových příkazů (čeština bohužel chybí), či další doprovodné funkce jako je kontrola těsnění sluchátek, funkce Find My Buds či možnosti jako je Auto Standby nebo Auto Power Off.

Kromě výše uvedeného se v aplikaci nachází i deseti pásmový ekvalizér s několika přednastavenými presety, ale také s možností vytvářet si presety vlastní, dle požadovaných zvukových či žánrových preferencí. Z hlediska nastavení zvuku je ekvalizér poměrně schopný a zvukový profil sluchátek si tak může každý vyladit tak, jak mu vyhovuje.

Zvuk

Pochopitelně nedůležitějším prvkem sluchátek je to, jak hrají a v tomto ohledu vás model Reflect Aero rozhodně nezklame. Defaultně nastavený zvukový profil je poměrně vyvážený, s drobným akcentováním basových frekvencí, ovšem rozhodně nejde o nic rušivého. Sluchátka nabízí dobrou čitelnost a prostorové podání zvuku, vlivem jejich konstrukce také skvěle izolují okolí a dovolí vám se do zvuku ponořit. To vše jde ruku v ruce se solidně fungujícím režimem ANC a především pak možností personalizace ekvalizéru v aplikaci JBL Headphones. V něm je možné si zvukový profi sluchátek zcela přenastavit dle vlastních preferencí a dle toho, co zrovna posloucháte za žánr či typ obsahu. Z hlediska zvukové kvality jde tedy v rámci této cenové hladiny rozhodně o nadprůměr a zvukem sluchátka opravdu neurazí, ba naopak. Doprovodné funkce typu Ambient Aware a TalkThru jsou odladěné o poznání lépe, než u jiných modelů značky. Ani zde tedy není příliš prostoru pro kritiku, byť využitelnost režimu TalkThru může být pro někoho diskutabilní.

Závěr

JBL Reflect Aero jsou povedená sluchátka s dobrým zvukem, výdrží, skvělou stabilitou a ergonomií, ale i s užitečnými a dobře odladěnými softwarovými možnostmi. Pokud hledáte celkově dobře fungující sluchátka a zároveň vedete alespoň trochu aktivní život, JBL Reflect Aero by rozhodně neměly chybět ve výběru.