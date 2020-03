Recenze sluchátek Samsung Galaxy Buds+: Velmi dobrý zvuk vykoupený ovladatelností

Když společnost Samsung před několika týdny ukázala světu své nové prémiové smartphony řady S20, představila s nimi též druhou generaci bezdrátových sluchátek Galaxy Buds, konkrétně tedy Galaxy Buds+. Dle mého názoru tato sluchátka mají konkurovat daleko spíše takovým Jabra Elite 75T, než „pročkům“ od Applu. Samsung u svých sluchátek láká na skvělý zvuk a ohromnou výdrž na jedno nabití. Povedlo se jihokorejskému výrobci vyhotovit konkurenceschopná bezdrátová sluchátka? Na to se nyní spolu podíváme.

Obsah balení a vzhled

Tradičně ale prvně k obsahu balení. V líbivé krabičce vám kromě sluchátek a nabíjecího docku dorazí náhradní špunty, manuál a USB-C kabel. Žádné překvapení se tedy nekoná a upřímně by jej asi ani nikdo nečekal. Vzhledově nejsou sluchátka ničím výjimečná. Jedná se o klasické špunty, na jejichž vnější straně je dotyková ploška zvládající klasické úkony jako pozastavení hudby, přeskočení skladby či přijetí a odmítnutí hovoru. O dotykových plochách si ale povíme až později. Samotná krabička, byť je vyhotovena z plastu, působí poměrně bytelně. Na její horní straně je k vidění logo Samsungu, vzadu pak konektor pro USB-C. Na přední straně si můžete všimnout LED diody, která indikuje stav nabití. Po otevření můžete vidět další LED diodu, která naopak ukazuje, zda se sluchátka nabíjí. Zde bych ovšem vytkl magnet, který není kdovíjak silný a sluchátka z krabičky vypadnou i při slabším zatřesení. Proto je tedy na místě opatrnost.

Technické specifikace

Nyní krátce k technickým specifikacím. Sluchátky podporují Bluetooth 5.0 a dokonce nabízejí krytí IPX2. Úctyhodná je výdrž na jedno nabití. Výrobce udává až 11 hodin, nicméně při hlasitějším poslechu počítejte tak s 8 až 10 hodinami. V krabičce pak nesete dalších 22 hodin. Sluchátko má kapacitu 58 mAh, krabička pak 252 mAh. Pokud se vám vybijí, 10 minut přes kabel se postará o další 3 hodiny muziky. Sluchátka samozřejmě lze nabíjet i bezdrátově. Galaxy Buds+ podporují kodeky AAC a SSC, nepodporují naopak aptX ani LDAC. Jedno sluchátko má hmotnost 5,6 gramů, krabička pak 39,6 gramů. Cena sluchátek je 4449 Kč.

Párování a aplikace

Párování se sluchátky je vskutku velmi snadné. Z App Store je pro tyto účely nutné stáhnout aplikaci Galaxy Buds+. Jednoduše kliknete na „připojit zařízení“ a je vyhráno. Aplikace samotná je přehledná a kompletně v češtině. Kromě upravování funkcí na dotykové ploše, kde můžete nastavit pro stisknutí a přidržení příkaz na zvýšení/snížení hlasitosti, hlasový příkaz chytrému asistentovi nebo zapnout funkci HearThrough, zde naleznete například ekvalizér. Ten nabízí celkem 6 přednastavených režimů, mně osobně nejvíce vyhovoval „dynamický“. Dále zde najdete tipy pro používání, možnost aktualizovat software, funkci HearThrough nebo Najít sluchátka. V neposlední řadě zde samozřejmě vidíte stav baterie obou sluchátek a krabičky.

Osobní zkušenost

Sluchátka mi většinu času dělala velkou radost. Především jde samozřejmě o zvuk a ten je velmi dobrý. Galaxy Buds+ nemají problém s výškami ani hloubkami, na můj vkus by zde ovšem mohla být tak o 10 až 15 % vyšší maximální hlasitost. Podobně je to tak i s basy, které nejsou špatné a jistě nikoho neurazí. Sluchátka též skvěle drží v uších, díky špuntům se nemusíte bát vzít si je i za situace, jakmile půjdete běhat či vykonávat jinou sportovní aktivitu. Nyní ale přejděme ke kritice, která se týká dotykových plošek. Tato technologie je nejhorší, se kterou jsem se kdy u bezdrátových sluchátek setkal. Pokud posloucháte hudbu, čas od času narazíte na skladbu, na kterou třeba zrovna nemáte náladu. Je tedy na místě ji přeskočit a v ideálním světe nebrat kvůli tomuto prostému úkonu iPhone do ruky. Jenže to bude pro vás minimálně na začátku používání Galaxy Buds+ denní chleba. Prstem se musíte totiž trefit přesně na dotykovou plochu. Jelikož pro přeskočení skladby je třeba dvakrát poklepat, musíte se trefit přesně na střed. Jakmile se to nestane, poklepete jen jedenkrát a hudba se pauzne. Zapomeňte, že se vám toto povede provést za rychlejší chůze nebo při sportu. Nesčetněkrát jsem jednoduše ztratil nervy a přepnul skladbu na hodinkách nebo pomocí iPhonu. Za mě jde o velký nezvyk, do Airpodů prostě nějak dvakrát prstem „praštíte“ a skladba se přepne. U Jabra Elite 75T bylo mechanické tlačítko. Zastaralé řešení, řeknete si. Ale fungovalo skvěle. U těchto dvou modelů sluchátek je i prima, že pokud jedno sluchátko vyděláte, hudba se pozastaví. Zde s tím moc nepočítejte. Někdy se to podaří, někdy ne. Věřím ale, že u Samsungu či potažmo androidích smartphonů tato funkce funguje velmi spolehlivě. Toto jsem ale asi ochoten sluchátkům odpustit, a to díky výše zmíněné neskutečné výdrži baterie. Velmi jsem rovněž ocenil funkci HearThrough, která jde nastavit, jak uvádím, jako úkon pro poklepání a přidržení. Pokud hudbu pozastavíte a máte sluchátka neustále v uších, bude kvůli špuntům velký problém někoho jiného slyšet. Aplikace umožňuje nastavit tři režimy míry propustnosti okolního zvuku a funguje to skvěle. Problém není ani s dosahem, obvykle se uvádí dosah až 10 metrů, což je ale nesmysl, jelikož je několikanásobně větší.

Resumé

Ve výsledku sluchátka hodnotím kladně. Byť jejich ovládání mě mnohdy velmi iritovalo, poslech hudby je fajn, v uších sedí skvěle a nabízí úžasnou výdrž na jedno nabití. Ostatně věřím, že i ovládání je jen a pouze o zvyku a člověk, který Galaxy Buds+ bude používat měsíce, si na počáteční porodní bolesti ani nevzpomene. Pokud tedy chcete sluchátka od Samsungu za přijatelnou cenu, zkuste Galaxy Buds+, litovat nebudete. Toto příslušenství běžně stojí 4449 korun. Prvních 10 z vás může mít ale Galaxy Buds+ za 3990 korun, a to po zadání slevového kódu „lsa073„. Sleva platí pro všechny dostupné barevné varianty.