Unikla reálná fotka chystaných sluchátek AirPods 3

Příchod sluchátek Apple AirPods 3. generace se nezadržitelně blíží. Po nedávných zprávách předních světových analytiků a médií, podle kterých dorazí novinka na začátku příštího roku, se totiž dnes v noci objevila první reálná fotka, která AirPods 3 zachycuje.

Jak můžete vidět na prvním snímku v galerii vedle tohoto odstavce, snímek zachycuje “hlavu” sluchátka zasunutou do horní části nabíjecího pouzdra, které se bude pravděpodobně velmi podobat tomu k AirPods Pro. Co se pak týče samotné “hlavy” sluchátek, z té je zcela jasně patrné, že vychází z klasických AirPods 1. a 2. generace. Je tedy i nadále pecková s reproduktory a senzory na místech, na která jsme zvyklí. Že nepůjde k AirPods 3 připevnit žádný silikonový špunt se pak dá vcelku jednoduše odvodit opět od horní části nabíjecího pouzdra, které s ním zcela evidentně nepočítá jak z hlediska jakéhokoliv výlisu jako je tomu u AirPods Pro, tak i z hlediska místa v pouzdře – toho je totiž mezi AirPody 3 alespoň podle snímku skutečně málo.

S ohledem na to, že se AirPods 3 dočkají pravděpodobně podobné nebo dokonce stejné nabíjecí krabičky jako AirPods Pro, což ostatně naznačuje dnes uniklý snímek více než dost, dá se u tohoto modelu očekávat výrazné zkrácení “nožky”. Díky tomu se tak sluchátka designově vcelku výrazně přiblíží právě AirPods Pro, které krátkou nožkou již disponují. Je nicméně otázka, jak si Apple u AirPods 3 poradí s výdrží baterie. Ta je totiž v případě první a druhé generace skryta právě v nožce, takže je jasné, že její ponechání na stejném místě u AirPods 3 nepřipadá příliš v úvahu. Na výdrž sluchátek by totiž měl tento krok velmi pravděpodobně citelně negativní vliv. Vše však v tomto směru ukáže ve výsledku až čas, kterého do představení zbývá ještě poměrně dost. Sluchátka by se totiž měla objevit v prvním čtvrtletí příštího roku – pravděpodobně pak v březnu na první Keynote roku.