Bloomberg: Apple chystá na příští rok troje AirPods a zbrusu nový HomePod

Zatímco v letošním roce se zřejmě už nové generace sluchátek AirPods nedočkáme a totéž se dá říci i o HomePodu, příští rok by měl být na tyto produkty velmi bohatý. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informované zahraniční agentury Bloomberg.

Ve jménu změn

Zdroje Bloombergu tvrdí, že třetí generace základních AirPods se má svým designem blížit vloni představeným AirPods Pro. Těšit se tak u nich můžeme jak na kratší nožku, tak údajně i vyměnitelné silikonové špunty. Co se pak týče dalších vylepšení, upgradu by se měla dočkat zejména výdrž baterie, která by měla být o poznání lepší než u předešlých dvou generací. Jelikož se však má i nadále jednat o cenově dostupný model, nedočkáme se u něj vychytávek typu režim propustnosti či potlačení okolního šumu.

Designovou proměnou by měla projít i sluchátka AirPods Pro, u kterých se Apple údajně snaží nožku zcela odstranit. Svým designem proto mají alespoň nyní skrze prototypy připomínat sluchátka z dílny Samsungu či Googlu, která nedisponují nožkou, zato však o poznání větším tělem, které vyplňuje větší část ucha uživatele. O tomto designu nicméně zatím není zcela rozhodnuto i kvůli problémům s nasazením technologií pro potlačení šumu či dostatečně kvalitních mikrofonů.

Představení odsunuto

Pár zajímavých detailů poodhalil Bloomberg i v souvislosti s chystanými náhlavními sluchátky AirPods Pro, která se i dle jeho zdrojů bohužel dočkala odkladu. Na vině mají být nutné designové změny například u spojovacího mostu přes hlavu, který měl být podle dostupných informací velmi těsný a proto se jej Apple raději rozhodl přepracovat tak, aby seděl uživatelům mnohem více. Sluchátka rovněž údajně nepůjde tak dobře uživatelsky přizpůsobovat, jak bylo zprvu v plánu. Otazníky totiž visí dokonce už i nad výměnnými náušníky. I těchto sluchátek se máme dočkat v průběhu příštího roku

Další verze HomePodu?

Kromě AirPods se díky Bloombergu dozvídáme i velmi zajímavé informace týkající se chytrého reproduktoru HomePod. Podle zdrojů totiž Apple neuvažuje jen nad upgradem stávající vyšší a větší verze, ale i nad uvedením dalšího modelu, který by měl být jakýmsi mezistupněm mezi klasickým HomePodem a HomePodem mini. Co od něj očekávat však bohužel v tuto chvíli jasné není, takže si na další informace budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.