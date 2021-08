AlzaBoxy se otevírají tisícům e-shopů a dopravcům díky spolupráci Alza.cz a Balikobot.cz

Alza.cz ve spolupráci s integrátorem Balíkobot provozujícím platformu Lockers.ai zpřístupňují kapacitu sítě AlzaBoxů dopravcům i zájemcům z řad e-shopů. Všichni partneři napojení na Balíkobot a zákazníci tisíců e-shopů v Česku i na Slovensku si tak mohou nechat své zásilky doručit do nejrobustnější sítě boxů s více než 100 tisíci výdejních schránek rozmístěných napříč oběma zeměmi.

Alza.cz společně s Balíkobotem zapojili síť výdejních AlzaBoxů do platformy Lockers.ai. Spolupráce obou firem přinese zkvalitnění doručovacích služeb zejména zákazníkům e-shopů, ale i všem ostatním zákazníkům více než 2 500 subjektů spolupracujících s technologicko-logistickým integrátorem Balíkobot. Ti tak dostávají k dispozici přes 1 000 nových výdejních míst čítajících přes 100 000 výdejních schránek.

„Naším cílem je, aby AlzaBoxy byly co nejdostupnější pro co nejvíce lidí. Zákazníci stále více upřednostňují osobní vyzvedávání objednávek, zejména kvůli časové svobodě, bezpečnosti a možnosti volby. Díky spojení s Lockers.ai můžeme AlzaBoxy otevřít dalším hráčům e-commerce a umožnit do nich doručovat zboží z tisíců českých a slovenských e-shopů. Zákazníci si tedy budou moci nechat doručit své objednávky do nejrobustnější a nejhustší sítě výdejních boxů na trhu, čítající více než 1 000 výdejních míst,“ uvedl Jan Moudřík, ředitel expanze a facility managementu Alza.cz.

„Toto unikátní spojení zrychlí pro naše partnery doručení a rozšíří počet míst, kde si jejich zákazníci mohou zboží vyzvednout podle svých časových možností, bez čekání a bez omezení otevírací dobou,“ říká Martin Coufal z Lockers.ai. „Během jara jsme AlzaBoxy úspěšně integrovali do Lockers.ai a všechny funkcionality testovali, nyní je postupně spouštíme tak, aby na podzim bylo přes Lockers.ai dostupných všech plánovaných 1 500 AlzaBoxů s jejich 150 tisíci výdejními schránkami,“ upřesnil Coufal.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Alza.cz od začátku loňského roku kapacitu své sítě výdejních boxů více než zpětinásobila na aktuálních více než 100 tisíc disponibilních schránek. Do poloviny příštího roku chce největší český e-shop toto číslo ztrojnásobit a provozovat přes 3 000 AlzaBoxů v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

Obliba doručování do výdejních AlzaBoxů neustále roste. Navyšování kapacity sítě a jednoduchost vyzvednutí zároveň postupně mění zákaznické chování. Zákazníci si uvědomili, že už nemusejí přizpůsobovat svůj denní program času příchodu kurýra se zásilkou ani otevírací době výdejního místa, ale kdykoli si mohou vyzvednout svoji zásilku bez front za několik málo vteřin. Z kraje loňského roku představoval podíl zásilek doručených přes AlzaBoxy 6 %, nyní se takto doručuje již každá třetí zásilka z e-shopu Alza.

Výhodou AlzaBoxů je, že zákazník pro samotné vyzvednutí vůbec nic nepotřebuje. Dokáže je obsloužit úplně každý od malého dítěte až po seniora, a nepotřebuje k tomu ani chytrý telefon nebo technické dovednosti. Dokonce nemusí ani platit předem, protože platbu umožňuje samotný box. Celý proces je stejně snadný jako výběr peněz z bankomatu.

