AlzaBoxy lze nyní otevřít (nejen) iPhonem zcela bezkontaktně

Nejnovější aktualizace nákupní aplikace Alza.cz přináší zákazníkům ještě bezpečnější vyzvedávání objednávek. Umožňuje jim otevřít AlzaBox naprosto bezkontaktně prostřednictvím mobilního telefonu. Stačí k tomu naskenovat QR kód na displeji AlzaBoxu.

Jednoduché ovládání a možnost vyzvednutí objednávky kdykoliv bez omezení otevírací dobou, i to jsou důvody pro stále větší oblibu výdejních boxů. E-shop Alza.cz nyní nabízí další způsob, jak si objednávku z boxu bezpečně vyzvednout. Zákazníci, kteří mají ve svém mobilním telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci Alza.cz a jsou v ní přihlášeni, mohou nově otevřít AlzaBox naskenováním QR kódu svítícího na obrazovce boxu. Kód lze naskenovat i nativní kamerou ze zamčené obrazovky telefonu, celý proces otevření tak trvá pouhých několik sekund a je velmi jednoduchý na ovládání.

Alza nadále zachovává možnost vyzvednutí i bez mobilního telefonu, pouze se zadáním číselného pinu. Benefitem pro lidi, kteří nechtějí využívat platbu online, zůstává u AlzaBoxů i nadále možnost platby kartou až na místě při vyzvednutí balíčku.

„Naši zákazníci si mohou zvolit nejen způsob doručení a platby, ale i to, jak otevřou schránku ukrývající objednané zboží. Od spuštění získává nová služba na oblibě. Již nyní se na řadě míst tímto způsobem vyzvedává téměř každá pátá zásilka,“ říká Vladimír Dědek, ředitel webového a mobilního vývoje Alza.cz. „Stačí k boxu přijít a naskenovat kód, není potřeba zadávat číselný pin či sahat na obrazovku. Po vyzvednutí zboží stačí dvířka otevřené schránky zavřít loktem. Jedná se o tak o téměř bezkontaktní, a tedy bezpečný způsob doručení,“ dodává.

Obliba mobilní aplikace roste, jen během pandemie zaznamenala více než půl milionu nových stažení a zájem o ni pokračuje nadále. Také doručování do boxů je stále oblíbenější, momentálně do AlzaBoxu putuje každá třetí zásilka z e-shopu. Alza.cz proto pokračuje v rozšiřování sítě výdejních boxů, aktuálně si zákazníci mohou nechat doručit svou objednávku do některého z více než 1 300 AlzaBoxů.

