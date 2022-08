Alza usnadňuje vracení a reklamace zboží, nově je přijímá i přes AlzaBoxy

Alza.cz nově umožňuje svým zákazníkům vrácení a reklamace zboží prostřednictvím AlzaBoxů. Síť s více než 200 tisíci schránkami v České republice, na Slovensku a v Maďarsku se tak opět přibližuje cíli stát se plnohodnotnou součástí sídelní infrastruktury a zvyšovat kvalitu života v okolí.

Alza rozšiřuje zákaznické služby poskytované prostřednictvím sítě AlzaBoxů. Po spuštění hlasových pokynů a umožnění využívat AlzaBoxy jinými dopravci, přináší e-shop možnost jejich prostřednictvím vrátit či reklamovat zakoupené zboží. Služba je jako první dostupná v České republice, implementace na Slovensko a Maďarsko se chystá v nejbližší době. Význam pohodlného doručení objednávek roste od začátku pandemie, nyní volí doručení přes AlzaBoxy pro své objednávky už více než 40 % zákazníků, v některých okresech téměř 70 %.

„Velký potenciál pro zlepšování zákaznické zkušenosti vnímáme nejenom v bezkontaktnosti, ale především v možnosti použít AlzaBox v jakoukoliv denní dobu. K tomu přispívá i umísťování výdejních boxů do blízkosti obydlí nebo frekventovaných tras našich zákazníků, aby pro ně byly co nejdostupnější,“ vysvětluje Jan Moudřík, ředitel expanze, facility a showroom managementu Alza.cz. „Za poslední dva roky se nám podařilo proces reklamací a vracení zboží výrazně usnadnit a zkrátit. Například již více než dvě třetiny reklamací vyřizujeme okamžitě po převzetí výměnou zboží nebo vrácením peněz. Možnost vrácení zboží pomocí AlzaBoxů je dalším krokem, který nás opět přiblíží zákazníkům v naší snaze o maximálně pohodlné nakupování a co nejpřístupnější a kvalitní poprodejní služby,“ doplňuje Tomáš Anděl, strategický provozní ředitel Alza.cz.

Postup vrácení je snadný a služba je zcela zdarma. Zákazník se přihlásí do svého účtu na Alza.cz, vybere konkrétní produkt, zvolí u něj možnost vrácení či reklamace a získá číslo svého případu. Jako způsob předání do Alzy stačí vybrat AlzaBox. Zákazník potom buď sám vytiskne a nalepí štítek na balíček, případně stačí číslo reklamace viditelně na balíček napsat.

U libovolného AlzaBoxu pak zákazník naskenuje štítek nebo kód pro odeslání ručně zadá na obrazovku boxu. Tím se otevře prázdná schránka, do které balíček stačí vložit. Po zavření dvířek zákazník obdrží upozornění o tom, že je balíček registrován a stav reklamace může sledovat v sekci „Moje reklamace a vrácení“. Prostřednictvím AlzaBoxu lze vracet zboží zakoupené na Alza.cz, které je možné do schránky vložit. Objemné spotřebiče je nutné doručit na pobočky osobně či kurýrem. Do budoucna se plánuje rozšíření služby do dalších zemí, kde jsou umístěné AlzaBoxy, i pro třetí strany Alza. Aktuálně do nich doručují společnosti Zásilkovna, DPD, Slovak Parcel Servis na Slovensku a brzy budou následovat další dopravci. E-shop nyní dokončuje integraci dalších pěti logistických partnerů, s jejichž pomocí se doručení do AlzaBoxu stane univerzální službou, dostupnou pro celý trh.

