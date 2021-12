Nejrychlejší a nejjistější doručení dárků do Vánoc zajistí AlzaBoxy

Komerční sdělení: Právě vrcholí vánoční sezona a lidé, kteří dosud odkládali nákupy dárků, by neměli déle otálet. Největší český e-shop Alza.cz nabízí širokou nabídku zboží, zákazníkům nyní ještě před dokončením objednávky transparentně ukazuje předpokládanou dobu dodání dle zvolené dopravy. AlzaBoxy jsou díky kontinuálnímu zavážení sedm dní v týdnu včetně sobot a nedělí nejrychlejším a nejspolehlivějším způsobem doručení a dárky do nich lze objednat ještě 22. prosince.

Na hladké zvládnutí vánoční špičky se Alza připravuje celý rok. Zlepšila interní procesy a rozšířila skladové kapacity, což jí umožnilo investovat do rekordní výše zásob. Nyní, dva týdny před Vánoci, zákazníky transparentně informuje o aktuálních časech doručení zboží. Na svůj web vložila lištu informující o rychlosti doručení, při výběru dopravy v košíku pak zákazníci vidí i procentuální vyjádření jistoty včasného doručení.

„Klidné Vánoce našich zákazníků jsou pro nás největší prioritou. Proto naši analytici několikrát denně vyhodnocují data o kvalitě a spolehlivosti dopravy. To nám umožňuje rychle reagovat a transparentně zákazníky informovat na webu,“ říká Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz

Alza provozuje nejhustší síť více než 1700 výdejních boxů a z jejích dat o kvalitě doručení několika desítek tisíc zásilek denně vyplývá, že právě doručení do AlzaBoxů je dlouhodobě nejspolehlivější. AlzaBoxy jsou totiž zavážené 1-3krát denně sedm dní v týdnu včetně sobot a nedělí, což z nich činí nejrychlejší a nejspolehlivější formu doručení balíčku. E-shop nyní garantuje, že do nich stihne včas doručit zboží objednané ještě dva dny před Štědrým dnem. Do velké časti z nich bude možné včas doručit i objednávky z 23. prosince, to zákazník zjistí objednávání zboží v závislosti na konkrétním vybraném boxu a jeho vytížení. Je to tak ideální varianta pro ty, kteří nemají ve své blízkosti některou z Alza poboček. Boxy jsou navíc dostupné 24/7 a vyzvednutí zboží je zcela bezkontaktní.

„AlzaBoxy stavíme tak, aby je měl každý v docházkové vzdálenosti, jen za letošní rok jsme jich přidali více než tisíc. Navíc díky tomu, že celý proces, od jejich výstavby až po samotný závoz zboží si zajišťujeme sami, můžeme našim zákazníkům zaručit, že dostanou zboží tak rychle, jak uvádíme,“ dodává Havryluk.

Největší opozdilci si mohou vánoční dárky vyzvednout i na Štědrý den dopoledne. Pokud zvolí osobní odběr na pobočce a budou vybírat ze zboží, které je na konkrétní prodejně skladem. V takovém případě je jejich objednávka připravená k vyzvednutí téměř okamžitě.

