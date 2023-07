Alza.cz rozšiřuje službu “Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš” na celé Česko!

Největší prodejce elektroniky v Česku, Alza.cz, nově nabízí svým zákazníkům inovativní službu “Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš” v každém koutě republiky. Ten, kdo si na Alza.cz objedná do půlnoci, si své zboží může vyzvednout už druhý den ráno v jednom z více než 1400 AlzaBoxů rozmístěných po celé republice. To pro zákazníky znamená bezkonkurenčně rychlou a pohodlnou cestu k požadovaným produktům.

Tato služba je určena pro všechny, kteří chtějí mít své zboží co nejdříve a záleží jim na tom, kde si ho vyzvednou. Stačí si vybrat produkt s označením “Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš” a na mapě najít nejbližší AlzaBox. Zákazníci od nejzápadnějšího cípu republiky až po východní si tak nyní mohou objednat na Alza.cz ještě těsně před usnutím až do půlnoci a ráno jim přijde SMS s informací o doručení do vybraného AlzaBoxu a s kódem pro otevření schránky.

„V celém Česku nyní máme více než 1400 boxů a denně do nich průměrně doručíme 25 tisíc objednávek. Všimli jsme si, že hodně zákazníků objednává ve večerních hodinách a volí doručení právě do AlzaBoxů. A my zkrátka nechceme nechat naše zákazníky zbytečně dlouho čekat. Proto jsme tuto jedinečnou službu rozšířili na celé území Česka. To znamená, že zákazník, který například v Aši, Liberci, Praze, Brně nebo Ostravě objedná zboží ve 23:59, si ho může již druhý den v 8:00 ráno vyzvednout v AlzaBoxu, který si sám vybral. To je rychlost, kterou nikdo jiný nenabízí,” říká Jakub Krejčíř, místopředseda představenstva Alza.cz.

U každého produktu, u kterého Alza.cz službu “Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš” nabízí, najde zákazník v aplikaci nebo na webu mapu s přesným časem doručení. Díky této revoluční službě je tak společnost zase o krok blíž k dosažení jejího hlavního cíle a mise: „Tvoříme svět, kde každý může prožít radost z nákupu myšlenkou a doručení teleportem“.

„Zákazník si navíc může objednat i v sobotu minutu před půlnocí a zboží najde v AlzaBoxu už v neděli ráno, a to napříč celou republikou. Do AlzaBoxů totiž doručujeme i o víkendech. Služba “Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš” tedy funguje 7 dní v týdnu,” dodává Krejčíř.

Doručení do AlzaBoxů patří mezi oblíbené způsoby dodání objednávek z Alza.cz, volí ho víc než 50 procent zákazníků. Navíc s unikátním členským programem AlzaPlus+ mají zákazníci doručení zdarma. Objednávku si pak stačí jednoduše vyzvednout, třeba cestou z práce. AlzaBoxy jsou navíc šetrnější i k životnímu prostředí.

„Podle našich dat ujede balíček doručovaný do AlzaBoxu o třicet procent kratší trasu než ten, který se doručuje na adresu, takže jeho uhlíková stopa je nižší,” vysvětluje Peter Šupák, ředitel expanze Alza.cz, a dodává: „Kromě toho je důležité zmínit, že dalším pozitivním aspektem je efektivní distribuce mimo dopravní špičku. Díky 24hodinovému provozu AlzaBoxů můžeme zajišťovat rozvoz zásilek mimo dopravní špičku. Instalace AlzaBoxů také přispívá k redukci počtu zásilek doručovaných na konkrétní adresu o 35 %.”

První AlzaBox byl instalován již v roce 2013 a od té doby se jejich počet neustále zvyšuje. Každý AlzaBox má 100 úložných schránek různých velikostí (XS – L). AlzaBoxy jsou přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže zákazníci si mohou vyzvednout své zásilky kdykoliv a kdekoliv. Navíc nemusí čekat ve frontách nebo hledat parkovací místo. Prostřednictvím formuláře mohou lidé posílat podněty na otevření dalších AlzaBoxů. Společnost všechny projde a vezme je v potaz při plánování dalších míst, kde AlzaBoxy otevře.

Na Alze právě běží MEGA Výprodej. Jeho nabídku naleznete zde