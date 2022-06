Zboží z Alza Marketplace lze nově doručit do AlzaBoxů

Alza.cz i po roce od představení portálu Alza Marketplace pracuje na rozšiřování jeho služeb pro zákazníky i dodavatele. Nově dává dodavatelům možnost dodávat jejich zboží do všech více než 1000 AlzaBoxů po celém Česku. Zákazníci tak získávají snadnější přístup k více než 666 tisícům druhů zboží, které partneři na Alza.cz nabízejí.

Alza.cz nově doručuje do AlzaBoxů také zboží, které nabízejí dodavatelé z platformy Marketplace ze svých externích skladů. „Naším cílem je, aby zákaznická zkušenost s nákupy od více než tisíce partnerů zapojených do Alza Marketplace byla totožná jako při klasickém nákupu zboží z Alzy. Doručování do AlzaBoxů k ní už neodmyslitelně patří, proto jsme rádi, že se nám podařilo sjednotit různé logistické postupy a tuto službu zákazníkům zpřístupnit,“ uvedl Jan Pípal, Head of Alza Marketplace.

Doručení zboží do AlzaBoxů je nejoblíbenějším způsobem převzetí objednávek z e-shopu, členům programu AlzaPlus+ ho firma navíc poskytuje zdarma. Drtivá většina, 80 % zákazníků e-shopu, volí pro své objednávky osobní vyzvednutí, a to právě v AlzaBoxech nebo na pobočkách.

Od loňského spuštění firma svůj Marketplace neustále vylepšuje a rozvíjí, právě na základě zpětné vazby od zákazníků i dodavatelů. „Zboží od partnerů si zákazníci dosud mohli buď nechat doručit na adresu, nebo vyzvednout na některé z našich poboček. Možnost doručení do AlzaBoxů tak stírá další rozdíl mezi naším vlastním a partnerským prodejem,“ vysvětlil Pípal.

Firma se snaží svou platformu přibližovat nejen zákazníkům, ale i dodavatelům. V uplynulém roce tak společně s nimi pracovala na zjednodušení napojení nabídky do Alza Marketplace. Dodavatelům sdílí své know-how, jak co nejlépe zboží popisovat nebo jaké parametry jsou pro zákazníky při nákupu důležité. Díky tomu partneři po zapojení do Alza Marketplace zlepšují své vlastní e-shopy a získávají průměrný 28% růst obratu, což potvrzuje také Hanuš Mazal ze společnosti ProMobily.cz: „Jsme rádi za možnost nabízet naše zboží velkému množství zákazníků Alzy. Věříme, že právě v platformách typu Marketplace je budoucnost e-commerce, u nás je to významný prodejní kanál. Těší nás, že můžeme jít spolu s Alzou touto cestou.“

