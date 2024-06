Alza chystá skvělou novinku pro AlzaBoxy, která vám zpříjemní jejich používání!

AlzaBoxy jsou pro mnohé z nás suverénně nejoblíbenější volbou pro vyzvednutí objednávek ať už z Alzy či jiných eshopů, které nabízí doručení právě do těchto boxů. Zejména zákazníci nižší výšky si však dlouhodobě stěžují na to, že v případě, že jim kurýr dá zásilky do schránek v nejvyšším „patře“ AlzaBoxu, mají velké problémy se k němu dostat – tím spíš, když je objednávka umístěna až úplně dozadu schránky. S tím by však měl být v dohledné době konec. Alza totiž „rozkryla karty“ na sociální síti X a odhalila, že připravuje novou možnost, která má právě problémům s vyzvednutím balíčku z vyšších pater nízkými zákazníky zamezit.

Jak tedy můžete sami vidět, Alza už se svými plány ohledně AlzaBoxů na sociálních sítích opravdu netají, přičemž podobných komentářů od ni by se dalo dohledat ještě podstatně víc. Nezbývá tedy než doufat, že se tohoto upgradu dočkáme co nevidět a i malí zákazníci si tak užijí vyzvedávání svých objednávek bez starostí.

Více informací o AlzaBoxech naleznete zde