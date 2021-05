Snapchat se snaží povstat z popela, na iPhonech začal podporovat Dark Mode

Zatímco ještě před pár lety se těšil Snapchat obří oblibě, dnes už po něm poté, co od něj Instagram a Facebook okopíroval celou řadu funkcí, neštěkne s trochou nadsázky ani pes. Jeho uživatelská základna je tudíž v porovnání s konkurencí poměrně malá. Společnost Snap, která Snapchat provozuje, by však ráda povstala se svou aplikací z popela a vrátila jí zpět na výsluní, v čemž jí má pomoci i nové vylepšení pro iOS. Na tom se totiž Snapchat dočkal konečně podpory Dark Mode.

Přestože si Dark Mode nebo chcete-li tmavý režim odbyl svou premiéru na iPhonech již v roce 2019 coby součást iOS 13, Snap se pro jeho implementaci do své mobilní aplikace rozhodl až nyní. Díky této vychytávce by se tak měl stát Snapchat pro uživatele opět o něco atraktivnější, jelikož bude minimálně přívětivější pro noční používání a ve výsledku pro mnohé uživatele i designově přijatelnější. Černé téma se totiž těší v posledních letech ve světě poměrně velké oblibě – ostatně, skvělým příkladem může být jeho hojné využívání na Facebooku, v Instagramu či Google Maps.

Nastavitelnost Dark Modu bude ve Snapchatu naštěstí velmi široká. Aplikaci totiž půjde nastavit jak do permanentně bílé verze bez ohledu na nastavení pozadí v telefonu, do permanentně černé verze taktéž bez ohledu na nastavení systémů a v poslední řadě také do režimu změny pozadí v závislosti na systému. Díky tomu tak minimálně v přizpůsobitelnosti pouteče aplikacím z portfolia Zuckerbergova impéria, ve kterém například Instagram “natvrdo” na určitou barvu nastavit nejde.