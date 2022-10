Alza na iPhonech začala ve své aplikaci konečně podporovat Dark Mode

Nakupujete-li rádi na Alze, pravděpodobně vám v telefonu nechybí její aplikace. Ta je dle mého zpracovaná naprosto parádně a při nákupech z mobilu jí využívám mnohem raději než webové prostředí. Jediným negativem byl chybějící Dark Mode, který by člověk zejména při večerním či ranním prohlížení zboží, kontrole stavu objednávky a tak podobně jistojistě ocenil. O to víc mě potěšilo, když mi včera do App Store přistál update, který Dark Mode do mobilní aplikace Alza konečně přinesl. Pár screenů toho, jak Dark Mode v podání Alzy vypadá, si můžete prohlédnout níže.

Fotogalerie Alza Dark Mode iOS 1 Alza Dark Mode iOS 2 Alza Dark Mode iOS 3 Alza Dark Mode iOS 4 Alza Dark Mode iOS 5 Alza Dark Mode iOS 6 Alza Dark Mode iOS 7 Vstoupit do galerie

Alza spoléhá u svého Dark Modu stejně jako prakticky celý zbytek světa na tmavě šedou v kombinaci s černou. Prostředí aplikace v těchto barvách vypadá dle mého skutečně moderně, líbivě a pro oči je bezesporu při prohlížení ve tmě příjemnější. Určitým nedostatkem jsou zatím produktové fotky, které mají nativně bílé pozadí, což bije při nastaveném Dark Mode do očí, stejně jako třeba produktové popisky, které jsou leckdy taktéž nativně podbarveny bíle. Obě tyto věci však Alza pravděpodobně v některé z budoucích aktualizací zlepší a svou aplikaci tím učiní ještě využitelnější. Když k tomu všemu navíc přičtu třeba i to, že si lze nastavit jak napevno bílý či černý režim, tak i možnost automatické volby režimu podle nastavení telefonu, až na bílé pozadí není Alze co vytknout. Určitě si tedy vše vyzkoušejte a klidně nám dejte do komentářů vědět, jak se vám vše líbí.

