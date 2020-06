Dark Mode pro Facebook na iPhonech je tu. Má to ale háček

Přestože od premiéry systémového Dark Mode nebo chcete-li tmavého režimu na iPhonech uplynul již více než rok, stále se najde celá řada aplikací velkých světových společností, které tuto možnost nevyužívají. Jednou z nich byl ještě před pár hodinami Facebook, který měl svou stejnojmennou aplikaci nekompromisně v bílé. To však hodlá nyní změnit. Dark Mode pro ní totiž začal oficiálně po celém světě nasazovat.

Tmavý režim pro Dark Mode je zatím podle dostupných informací nabízen jen relativně malému počtu jeho uživatelů po celém světě. Ten se však neustále zvětšuje, aby si jej mohlo v brzké době užít co nejvíce lidí. Poměrně zajímavé je, že se update dle všeho zapíná na serverech Facebooku, kvůli čemuž není vázán na nejnovější verzi aplikace jako takové. To jinými slovy znamená, že jakékoliv vynucení updatu aplikace je v tomto případě zcela zbytečné, jelikož nepomůže absolutně v ničem. Na druhou stranu, rozhraní pro aktivaci Dark Mode už můžete ve svých telefonech mít i vy a ani o tom nemusíte vědět. Nalezli byste ho v sekci Nabídka, kde je potřeba scrollovat na podsekci Nastavení a soukromí. V ní by se měla objevit možnost pro aktivaci Dark Modu a to hned ve dvou možnostech – stálé a variabilní závislé na barvě systému.

Co se týče pojetí Dark Modu jako takového, to není bohužel úplně šťastné. Podle dostupných screenshotů se jej totiž Facebook rozhodl vytvořit primárně ze šedých odstínů a nikoliv stoprocentní černé, kvůli čemuž nebude mít tmavý režim prakticky žádný pozitivní vliv na spotřebu baterie u OLED telefonů. Je však možné, že se Facebook přeci jen v budoucnu podle feedbacku ze strany uživatelů rozhodne aplikaci ještě více ztmavit. Ke stejnému kroku byl ostatně v minulosti “donucen” i Twitter, který pojal Dark Mode zprvu stejně.