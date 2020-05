Přístup k Dark Mode v podání Applu aneb Když kážeš vodu a piješ víno

Když představil Apple v červnu loňského roku jakožto jednu z hlavních novinek iOS 13 Dark Mode nebo chcete-li tmavý režim, nejeden jablíčkář měl rázem důvod k oslavám. Jedná se totiž o prvek, po kterém mnozí uživatelé volali skutečně dlouho, přičemž v posledních letech kvůli (nebo možná díky) příchodu OLED iPhonů ještě hlasitěji. Vyslyšení těchto volání ze strany Applu bylo proto pro mnohé velké zadostiučinění. S odstupem času bych se však nebál říci, že oslavy Dark Modu byly možná jednak přehnané a jednak předčasné.

Hned na úvod musím zmínit, že s podobnou Dark Mode v iOS jsem poměrně spokojený, byť pár úprav ve stylu možnosti nastavení jednotlivých aplikací do světlého či tmavého režimu přímo v nastavení telefonu by mi nevadilo. Co mi však poměrně vadí, je to, jak “rychle” se tmavý režim dostává do aplikací. Pamatuji si to jako včera, když jsme na konci srpna psali na Letem světem Applem článek o tom, že Apple začal upozorňovat vývojáře na blížící se příchod iOS 13 a tedy i finální přípravy jejich aplikací pro Dark Mode. Tmavý režim sice není povinný (zatím), nicméně když už možnost jeho nasazení je, proč jí nevyužít – tím spíš, když si to žádají i samotní uživatelé.

Očekávání = zklamání?

Jeden by tak nějak čekal, že jakýmsi průkopníkem na tmavém poli bude samotný Apple se svým setem nativních aplikací, jelikož právě přes ně může dokonale demonstrovat, jak je tato vychytávka vítaná. Tímto směrem se sice skutečně vydal, avšak tak nějak polovičatě. Některé jeho aplikace totiž dostávají podporu tmavého režimu až nyní – tedy po téměř roce od jeho představení. Nutno navíc podotknout, že se nejedná o aplikace nezajímavé. Například Apple Podpora, která shromažďuje obrovské množství nejrůznějších rad a tipů a je tedy velmi užitečná dostala Dark Mode teprve před pár dny. Aplikace Apple Store se pak tmavého režimu dočkala teprve dnes v noci a to i přesto, že jí mnozí jablíčkáři využívají k nákupům a dá se tedy říci, že i pro Apple by měla být jednou ze stěžejních. Z hlediska grafické úpravy ale zřejmě nikoliv.

Možná budete namítat, že je tu další spousta velkých aplikací, které Dark Mode nemají nebo jej mají teprve chvíli, s čímž musím samozřejmě souhlasit. Jedná se však o aplikace třetích stran, kterým bych osobně nějakou tu prodlevu odpustil (byť u Facebooku či WhatsApp bych musel přimhouřit oči). Když však jednou přijdu s nějakou novinkou, která je navíc roky očekávaná a možná dokonce největší ze všech novinek z iOS 13, asi by nebylo od věci se alespoň pokusit jít příkladem a co nejdříve její podporu nasadit naprosto všude, abych světu podvědomě naznačil, že přesně tohle je ta správná cesta. Tohle však Apple bohužel dlouhodobě příliš nezvládá. Stačí ostatně vzpomenout na honosné představení ARKitu v červnu 2017 a jeho následný relativně tichý příchod o čtvrt roku později. Ani tehdy se jej Apple nesnažil příliš protlačit, kvůli čemuž je možná nyní ARKit tam, kde je – tedy ve slušné pozici, nikoliv však v nejzářivější.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se Apple postaví ke svým novinkám v operačních systémech letos. Jednou z nejočekávanějších je podpora widgetů na domovské obrazovce, která by měla výrazně přeměnit dosavadní návyky uživatelů iPhonů, jelikož by jim nabídla vícero informací na jediném místě. Nechme se tedy překvapit, zda i tuto vychytávku Apple svým způsobem odignoruje a jeho aplikace jí začnou podporovat až po mnoha měsících, nebo jí naopak co nejvíce “vyboostí” masivní podporou všeho, co má k dispozici. Má-li sklidit novinka úspěch, je jasné, že je potřeba varianta číslo 2.