5 tipů a triků pro Instagram, které by měl znát každý jeho uživatel 

Instagram je oblíbenou sociální sítí milionů uživatelů, kterým nevadí, jak postupně kynou jeho funkce a možnosti, přičemž původní záměr se z platformy pomalu vytrácí. Kopírují se do něho funkce ze sítí Snapchat, TikTok i mateřského Facebooku. Pod neustálou záplavou novinek vám ale možná unikly některé zásadní funkce. Těchto 5 tipů a triků pro Instagram na iPhonu vám je představí.

Zobrazit překlad

Ty nejdůležitější funkce jsou mnohdy tak skryté, že si jich člověk v nepřehledném rozhraní ani nevšimne. Pokud v síti sledujete množství cizojazyčných uživatelů, jejichž řečí zrovna dvakrát nevládnete, umožňuje vám Instagram jejich text přeložit do češtiny. Zobrazení překladu je přitom přítomno hned u příspěvku, jen se ve změnit textu snadno přehlédne, a hlavně se na něho mnohdy i špatně trefuje.

Chce to tak trochu trpělivosti, protože se vám určitě také stane, že si místo překladu rozkliknete komentáře. Schovívavost to pak chce i u samotného překladu, který je přece jen trochu strojový. Na druhou stranu vám ale dá alespoň základní povědomí o tom, co jím autor sděluje.

Ztišit

Jistě to také znáte – někdo z přátel vás začal sledovat a vy mu to v rámci slušnosti oplatíte. Jenže daný uživatel má otřesné fotky, které vás jen obtěžují, publikuje jich příliš mnoho, a navíc s takovým obsahem, který vás absolutně nezajímá a jen vás jeho prohlížení zdržuje a žere vám FUP. Libovolný profil můžete snadno ztišit, aniž byste jej přestali sledovat. Jeho příspěvky se vám tak přestanou zobrazovat, ale pořád zůstanete mezi sledujícími.

U příspěvku „nežádoucího“ uživatele vám tak postačí zvolit ikonu tří teček a zde vybrat nabídku Ztišit. Dále dostanete na výběr, zda tak chcete udělat jen u příspěvků nebo i příběhů. V Nastavení -> Soukromí -> Ztišené účty je pak můžete zase aktivovat.

Kategorie

V rámci zachování patřičných interakcí nabízí Instagram možnost zjistit, s kým v síti komunikujete nejméně a samozřejmě i to, s kým nejvíce. Data se přitom sbírají 90 dní zpětně, takže mají zjevnou vypovídající hodnotu. Postupem času se totiž mění vaše vztahy a zájmy, přičemž stále můžete sledovat uživatele, kteří vás vlastně už nijak neoslovují.

Seznam najdete na stránce svého profilu pod nabídkou Sleduji. Zde se vám zobrazuje sekce Kategorie, ve které si můžete zobrazit účty, se kterými máte interakcí nejméně, nebo ty, které se vám na domovské obrazovce zobrazují nejčastěji. Samozřejmě je odtud můžete i přestat okamžitě sledovat.

Skrýt reklamy

Instagram se vám snaží zobrazovat ty reklamy, u kterých si myslí, že jsou pro vás zajímavé a relevantní. Na Instagramu (a na webech a aplikacích třetích stran), které navštěvujete, se vám mohou zobrazovat reklamy založené na lidech, které sledujete, a na tom, co se vám líbí. Pokud však uvidíte sponzorované příspěvky, které vás vlastně nijak nezajímají, můžete to dát Instagramu vědět, čímž svůj algoritmus pomalu naučíte tomu, co se vám skutečně líbí a co ne.

U sponzorovaného příspěvku tak klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Skrýt reklamu. Poté můžete Instagramu ještě sdělit, proč vám danou reklamu už nemá zobrazovat.

Využití mobilních dat

Díky svému zaměření je Instagram velice náročný na přenesená data. Pokud vám ale příliš nezáleží na kvalitě zobrazovaného obsahu, a pokud jen chcete být informováni o aktivitě uživatelů v síti, může být pro vás výhodné zapnout si šetření mobilních dat. Stačí k tomu jít do Nastavení, kde zvolte Účet -> Využití mobilních dat a aktivujte zde přítomný přepínač.

