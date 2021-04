5 tipů a triků pro WhatsApp, bez kterých se prostě neobejdete 

V App Store najdete skutečnou hromadu komunikačních aplikací, které mohou být bezpečnější, mohou mít více funkcí, a mohou mít příjemnější rozhraní než WhatsApp. Jenže všechny mají jeden společný problém, a tím je méně uživatelů, než má právě WhatsApp. Pokud tuto komunikační službu Facebooku používáte i vy, tak tady najdete ty nejzásadnější Tipy a triky pro WhatsApp na iPhonu.

Hledání a archivované chaty

Někdo vám mohl poslat svou adresu, nebo si možná vzpomenete na rozhovor o konkrétním filmu nebo hudbě, kterou jste s někým řešili, ale nevíte, s kým to vlastně bylo. Procházet jednotlivé chaty samozřejmě není reálné, proto se zde nabízí hledání. Jeho nabídka je ale trochu skrytá. Musíte k tomu v záložce Chaty vyjet až nahoru, respektive stáhnout prstem zobrazení displeje dolů. Do pole pak zadáte hledaný text, přičemž níže se vám poté zobrazí seznam chatů, které klíčové slovo obsahují. V nich bude po rozkliknutí i zvýrazněné.

Fotogalerie 1 hledani 1 1 hledani 3 1 hledani 4 1 hledani 5 Vstoupit do galerie

Vtipné na tom je, že když tak učiníte poprvé, zobrazí se vám jen hledání. Až když tak učiníte podruhé, zobrazí se vám i archivované chaty.

Data

Zejména skupinové konverzace mají tendenci přetékat daty, tedy fotografiemi, videi a GIF soubory. Jenže každé jejich stažení stojí mobilní data. Pokud víte, že tyto informace pro vás nejsou nijak důležité, můžete si je prohlédnout až na Wi-Fi připojení. V Nastavení -> Úložiště a data se nachází sekce Automatické stahování médií, ve které si můžete chování příloh definovat. Chcete-li pak vědět, kolik dat vás jednotlivé konverzace „stojí“, aplikace vám to umí povědět. Stačí jít do nabídky Využití sítě, která se také nachází v záložce Úložiště a data.

Fotogalerie 2 data 1 2 data 2 2 data 3 Vstoupit do galerie

K tomuto se ale váže ještě jedna věc – každá stažená fotografie, video a jiný soubor zabírají i paměť vašeho zařízení. Snadno je ale můžete odstranit. Opět v Nastavení -> Úložiště a data rozklikněte nabídku Spravovat úložiště. Zde už poté vyberte kontakt, dejte u něho Spravovat a zaškrtněte veškerá média, která chcete z konverzace odstranit.

Zabezpečení

Zabezpečení telefonu nemusí stačit, pokud k němu zná ještě další osoba číselný kód. WhatsApp si však můžete zabezpečit i vynucenou autorizací biometrickými daty při jejím spuštění (Face ID, Touch ID). Pokud je aplikace uzamčena, stále budete moci odpovídat na zprávy z oznámení a přijímat hovory. Je také možné nastavit dobu, po kterou má funkce zámku obrazovky nastartovat.

Fotogalerie 3 bezpeci 1 3 bezpeci 2 3 bezpeci 3 3 bezpeci 4 +4 Fotek 3 bezpeci 5 3 bezpeci 6 3 bezpeci 7 Vstoupit do galerie

Jděte do Nastavení -> Účet -> Soukromí -> Zamykání obrazovky a povolte tu možnost, kterou váš iPhone disponuje. Po zapnutí této možnosti dostanete na výběr, zda má být ověření požadováno okamžitě po opuštění aplikace, nebo po jedné minutě, čtvrt hodině či hodině.

Se zabezpečením se váže ještě jedna věc. Pokud se váš telefon dostane do nepovolaných rukou, tak i když máte aplikaci uzamčenou, může si číst příchozí notifikace. Proto je více než vhodné vypnout si jejich náhledy. Učiníte tak v Nastavení -> Oznámení -> Zobrazit náhled, kde vypněte přepínač.

Práce s chaty

Už jste někdy byli v časovém presu, přečetli si zprávu chatu, a pak úplně zapomněli odpovědět? Ano, stává se to pořád. Existuje však jednoduchý způsob, jak důležité chaty označit modrou tečkou, která vám připomene, abyste se k nim zase vrátili. Stačí k tomu po chatu přejet prstem zprava doleva a zvolit Nepřečteno. Když zvolíte nabídku Připnout, konverzace se vám přesune na začátek seznamu. Když přejedete po chatu prstem na druhou stranu, můžete konverzaci přesunout do archivace (viz Hledání a archivované chaty), ztlumit chat, nebo jej úplně odstranit.

Fotogalerie 4 Prace 1 4 Prace 2 4 Prace 3 4 Prace 4 Vstoupit do galerie

Info o kontaktu

Pokud si v chatu rozkliknete jméno uživatele, s kým jej vedete, můžete si specifikovat chování konverzace. Lze zde na jednom místě procházet veškerá zaslaná média, podrobně zde vyhledávat, chat ztlumit, aby vás na nové zprávy iPhone neupozorňoval, ale lze zde i definovat tapetu a zvuky. Díky tomu pak daný chat rozpoznáte na první dobrou.

Fotogalerie 5 info 1 5 info 2 Vstoupit do galerie

Stažení WhatsApp v App Store