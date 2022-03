Do Safari na iPhonech dorazí nativní přepínač pro Dark Mode

Dark Mode, nebo chcete-li tmavý režim se na iPhonech a iPadech dočká v dohledné době vylepšení. Vyplývá to alespoň z odkazů v open source kódu WebKitu, ve kterém vývojáři našli informace o nových možnostech přepsání barevného schématu stránky na základě přepínače.

Dark Mode dorazil na iPhony a iPady už coby součást iOS 13, od té doby jej však Apple vylepšil jen minimálně. Kvůli tomu je tak například v současnosti u webů spoléhat jen na jejich vlastní přepínače pro aktivaci světlého či tmavého režimu, díky kterým si je schopen telefon zapamatovat nastavení stránky, potažmo vše řešit skrze ovladač Dark Mode v ovládacím centru telefonu, který však přepíná celý systém. Vylepšení v podobě vlastního nastavení pro každý web skrze nativní řešení v Safari proto rozhodně potěší.

Kdy přesně se nových funkcí v Safari dočkáme je v tuto chvíli nejasné, jelikož jsou ve WebKitu zatím označeny jen jako TBA – tedy jako novinky, které budou teprve oznámeny. Nezbývá než doufat, že kromě tohoto upgradu pro Safari se v dohledné době dočkáme taktéž typově stejného vylepšení i pro aplikace jako takové. I u těch by totiž určitě nebylo od věci mít možnost si je v nativním nastavení uzpůsobit co do režimu zobrazení k obrazu svému.