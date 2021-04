Česko chystá aplikaci, která otevře očkovaným či testovaným dveře do obchodů a na akce

Česko už má plán, jak dostat co nejjednodušší cestou očkované či testované občany do obchodů, na akce či obecně na místa, kde bude vyžadováno ověření bezinfekčnosti. Vyplývá to alespoň z dnešních slov nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO), dle kterého připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky speciální mobilní aplikaci, která bude sloužit právě k prokázání prodělaného očkování či negativního testu majitelů smartphonů.

Aplikace, která má Česku pomoci vrátit se zpět k normálnímu životu, je podle dostupných informací již víceméně hotová a měla by se pilotně spustit už příští měsíc – tedy v květnu. Ministerstvo ve spolupráci s ÚZISem nicméně musí ještě dodefinovat, jak se s ní bude pracovat – respektive kde všude bude využívána. Kromě obchodů a akcí to mohou být třeba i služby typu kadeřnictví, o kterých se v posledních dnech též dost mluví.

Fungování aplikace jako takové by mělo být naprosto jednoduchou záležitostí. Bude se totiž dle všeho jednat de facto jen o jakousi peněženku pro QR kód, který provozovatele si pořadatele po oskenování přesměruje zřejmě do informační databáze s informacemi o daném člověku. QR kód do aplikace by pak mohl být buď skenem kódu z certifikátu, nebo kódem vygenerovaným přes Portál občana. Všechny detaily nicméně ukáží až následující týdny.