Mark Zuckerberg otevře svůj první obchod

Společnost Meta patřící Marku Zuckerbergovi, pod kterou spadá Facebook, Instagram či WhatsApp, se chystá na učinění poměrně zásadního kroku. Příští měsíc totiž konkrétně otevře svou první maloobchodní pobočku, kterou má v plánu využít pro propagaci své vize metaverse. Vyplývá to alespoň z oficiálních webových stránek společnosti.

Meta Store, jak se bude nový obchod jmenovat, má být místem, ve kterém si návštěvníci budou moci prakticky prohlédnout metaverse přes vstupní zařízení v čele s chytrými brýlemi Ray-ban Stories či headsetem Quest VR. Krom toho bude spuštěn nový internetový obchod právě pro metaverse, který by měl uživatelům umožnit do jeho tajů lépe proniknout. Vize společnosti je pak zkrátka “jen” ukázat lidem, co to vlastně metaverse je a proč se vyplatí do něj proniknout. Zda se tak stane či nikoliv je sice v tuto chvíli otázkou, avšak vzhledem k tomu, že v současnosti je metaverse jako takový dost opomíjen zřejmě nemá Meta jinou možnost než se do něj vydat alespoň takto.

Zajímá-li vás, kde se nový obchod otevře, bude to v Burlingame v Kalifornii, poblíž ústředí Reality Labs Mety. Poměrně zajímavé je pak to, že má pobočka sloužit nejen k poznávání metaverse zákazníkům, ale taktéž ke zkoumání zákaznického chování v metaverse, což by jej mělo dále rozvíjet. Až čas nicméně ukáže, zda jsou vize Mety realizovatelné či nikoliv.