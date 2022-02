Metaverse: Vše, co jste chtěli vědět

Metaverse – slovíčko, které se v poslední době objevuje doslova všude, a to i na našem magazínu. Problém je ale v tom, že mnoho našich čtenářů, popřípadě jiných jedinců, nemá ani nejmenší tušení o tom, co to vlastně metaverse je. Vzhledem k tomu, že se o tomto pojmu často hovoří ve spojení se společností Facebook, která se nedávno přejmenovala na Meta, tak má mnoho lidí za to, že za metaverse stojí právě tento gigant vlastnící ty největší sociální sítě na světě. Jenže tohle není ani zdaleka pravda. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, co to vlastně metaverse je a říct si vše, co jste o něm chtěli vědět.

Metaverse NEpatří společnosti Meta

Jak jsem zmínil v úvodu, tak vzhledem k názvu metaverse si mnoho lidí myslí, že se jedná o produkt společnosti Meta, tedy bývalého Facebooku. Pravda to rozhodně není, ve finále je to svým způsobem přesně naopak, tedy že název společnosti Meta vznikl odtržením slova meta(verse). Co se týče definice slova metaverse, tak se jednoduše řečeno jedná o fiktivní vesmír, tedy síť 3D virtuálních světů, které jsou zaměřené na sociální spojení. Vůbec poprvé se pojem metaverse objevil v dystopickém kyberpunkovém románu Sníh z roku 1992, který napsal spisovatel Neal Stephenson. V této knize byl pojem metaverse využit k pojmenování 3D virtuálního prostoru města, do kterého mohly postavy vstoupit díky speciálních brýlí.

Od té doby uběhlo opravdu mnoho let a to, co se v roku 1992 zdálo jako nesmírně vzdálená budoucnost, se v poslední době stává skutečným. Obrovští technologičtí gigantové do metaverse investují nemalé obnosy peněz, úplně nejvíce se o něj však zajímají společnosti Meta a Microsoft, dále pak i Nvidia, Epic Games a další. Někteří jedinci uvádí, že je metaverse vstupenkou do jakési třetí generace webu s označením Web 3.0.

Co je to metaverse?

Metaverse má vzniknout splynutím digitálního a reálného světa, do kterého se budeme moci dostat s pomocí virtuální a rozšířené reality. Mark Zuckerberg, generální ředitel společnosti Meta, o metaverse uvedl, že si jej lidé mohou představit jakožto 3D internet. Zatímco nyní se nám internet zobrazuje na 2D obrazovkách, tak s využitím metaverse se do internetu dostaneme ve 3D. S tím nám pomohou především speciální brýle pro virtuální či rozšířenou realitu, které fungují již nyní, a to po dobu několika let.

V rámci metaverse bychom se mohli jednoduše scházet s rodinou, kamarády a jinými známými z celého světa, a to například pro společné sledování filmů, vzdělávání, pracování, hraní her apod. Představte si, že namísto chození do školy či práce ráno nasadili na hlavu speciální brýle s tím, že byste se ihned ocitli ve třídě se svými spolužáky, anebo se spolupracovníky v meetingové místnosti – těchto příkladů existuje nespočet. Celý metaverse tak může sloužit jakožto jakási sociální síť, což je přesně parketa společnosti Meta. Není se tedy čemu divit, že se o něj zajímá nejvíce ze všech. Jednoduše řečeno se má jednat o jakýsi sekundární svět, který se má postupně stát lepším, než je ten reálný.

Existuje už metaverse?

Někteří z vás by mohli namítat, že metaverse už v současné době existuje. Svým způsobem se dá říct, že máte pravdu, ale prozatím neexistuje stoprocentní metaverse tak, jak si ho představují ti nejvlivnější lidé na naší planetě. Určité prvky metaverse v současné době sdílí třeba různé hry pro více hráčů. Může se jednat například o známý žánr MMORPG, kde si ve virtuálním světě budujete svou vlastní postavu. Prvky metaverse má pak například také známý Minecraft, Fortnite, Roblox a další. Jak jsem ale zmínil, nejedná se o právoplatný metaverse tak, jak by měl vypadat. Primárně jde o to, že se většina těchto her stále zobrazuje na 2D obrazovce, navíc k tomu jste samotnou hrou prostě a jednoduše omezeni. V metaverse by měla vzniknout určitá svoboda s digitálními světy, ve kterých byste se měli být schopni jednoduše přesouvat. A to prozatím neexistuje.

Kdy se metaverse dočkáme?

Pokud se vám metaverse líbí a již se nemůžete dočkat, až se v něm ocitnete, tak pro vás mám dobrou zprávu. Metaverse totiž rozhodně není tak moc vzdálený, jak by se mohlo zdát – technologie jdou navíc v posledních letech rychlým tempem kupředu, takže se celý vývoj postupně ještě více zrychluje. Generální ředitel společnosti Meta, legendární Mark Zuckerberg, uvedl, že bychom se právoplatného metaverse měli dočkat již za zhruba pět až deset let. Pokud k tomu opravdu dojde, tak je velmi pravděpodobné, že si například naše články budete schopni jednoduše přečíst společně se svými přáteli, popřípadě vám je namísto psaní budou naši redaktoři předčítat. Možností, jak metaverse využít, existuje opravdu nespočet a rozhodně bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se vše vyvrbí.

V současné době už se na příchod metaverse postupně připravujeme, byť se vám to nemusí zdát. Brýle pro virtuální realitu spatřily světlo světa již před několika dlouhými lety, postupně se spouští různé cloudové herní služby, díky kterým si zahrajete ty nejnovější pecky i na deset let starém zařízení – stačí vám k tomu připojení k internetu. Když jsme u toho internetu, tak rychlost připojení neustále roste, jelikož rostou také požadavky. S metaverse počítá například také Wi-Fi, která se mu v dalších verzích bude snažit ještě více přizpůsobit.

Jak bude metaverse fungovat?

S příchodem metaverse je tady ale několik vykřičníků. Je nutné se zamyslet především nad tím, že svůj metaverse bude nějaká společnost muset provozovat – a zadarmo to rozhodně nebude. Je zcela jasné, že například metaverse od společnosti Meta bude fungovat velmi podobně jako současné sociální sítě. To znamená, že nejspíše nebude finančně zpoplatněn, za jeho využívání však zaplatíte svými osobními daty, která se budou využívat k cílení reklam. Tohle mimo jiné potvrdil i sám Mark Zuckerberg, který přesněji uvedl, že reklamy je nutné zavést i do budoucích technologií. U jiných společností, které budou metaverse poskytovat, tomu rozhodně nebude jinak. Různá bezpečnostní rizika při využívání metaverse rozhodně budou existovat – to je jasné už nyní, několik let před startem vůbec prvního právoplatného digitálního světa.

Závěr

U prakticky všech moderních technologií se dá říct, že se jedná o skvělé sluhy, ale zlé pány. A tím tuplem to rozhodně bude platit i za několik let v metaverse. Představa toho, že společně s přáteli můžete najednou sledovat filmy, scházet se na koncertech či třeba společně pracovat, je rozhodně skvělá. Na druhou stranu je ale jasné, že se ještě více omezí opravdové sociální a citové vazby. Již v dnešní době mnoho lidí žije prakticky pouze na internetu a když si představíte, že za pár let bude možné fungovat v „sekundárním“ světě, který bude lepší než ten reálný, tak pro mnoho jedinců bude těžké tuto nabídku odmítnout. Těšíte se na metaverse a budete ho využívat? Co od něj očekáváte a jaké jsou dle vás rizika? Dejte nám to vědět do komentářů.