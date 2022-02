Gurman: Chytré brýle Applu mají velmi těžit z Memoji a SharePlay

Již letos bychom se měli s trochou štěstí dočkat odhalení první generace chytrých brýlí nebo chcete-li AR/VR headsetu z dílny Applu. Asi vás proto nepřekvapí, že se skoro každý den setkáváme s novými a novými informacemi, které tuto dlouho očekávanou novinku poodhalují. S další náloží přišel nyní velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje pochází dle všeho přímo z Applu.

Gurmanovi se tentokrát podařilo zjistit, že se Apple v rámci softwaru pro jeho chystaný AR/VR headset poměrně výrazně zaměřuje na využití Memoji a funkce SharePlay, kdy například Memoji chce využívat pro konferenční hovory, ve kterých bude tváře běžných osob přetvářet právě na anomované obličeje. SharePlay zase navodí pocit z toho, že uživatel sleduje se svými blízkými obsah bok po boku, aniž by tomu tak v reálu skutečně bylo. V Cupertinu se má nicméně počítat třeba i s velmi zajímavou integrací Apple Maps a zejména pak jejich funkce Look Around, díky které se uživatel přenese do vybraných částí světa, po kterých se bude moci procházet, jak se mu jen zachce.

Pokud se headsetu z dílny Applu letos skutečně dočkáme, dá se očekávat, že se tak stane ke konci letoška – pravděpodobně na Keynote spolu s iPhonem 14 (Pro). Zda se tak skutečně stane je nicméně otázkou, jelikož se začaly relativně nedávno objevovat zprávy o tom, že vývoj produktu nejde zcela dle očekávání a Apple si proto začíná pohrávat s myšlenkou odložení představení až na příští rok. Nechme se tedy překvapit, zda se vývoj nakonec přeci jen podařil roztlačit a svět se tak dočká brýlí už letos.