Microsoft chystá tvrdou konkurenci pro dosud nepředstavené Apple Glass

Zdá se, že nejen Apple vidí budoucnost v chytrých brýlích a headsetech pro AR/VR. Na velmi zajímavém projektu v tomto odvětví totiž pracuje nyní i konkurenční Microsoft. Ten sice ve svém repertoáru již pár modelů chytrých brýlí má, nyní se však chce vydat zcela novým směrem a zajistit si tak, že bude v tomto segmentu daleko silnějším hráčem než by potenciálně mohl být Apple.

Podle uniklých informací přímo z Microsoftu odpískal před nějakým časem redmondský gigant vývoj třetí generace HoloLens, aby se mohl soustředit právě na vývoj zcela nového typu chytrých brýlí. Na těch by měl podle dostupných informací spolupracovat se Samsungem s tím, že ten zřejmě zajistí zejména hardwarovou stránku věci, zatímco Microsoft se postará o software. A že bude zřejmě skutečně o co stát. Microsoft má totiž chystat pro brýle vlastní operační systém, jelikož si měl uvědomit, že “naroubování” Windows na podobný typ produktu není šťastným řešením, ale hlavně má usilovat o to, aby využívaly zejména sílu cloudu a dat, která z něj bezdrátovou cestou získají. Právě díky připojení do cloudů, které by probíhalo pravděpodobně přes 5G sítě, by tak brýle nemusely disponovat příliš velkým výpočetním výkonem, což by se u nich mohlo podepsat zejména na výdrži baterie. Celý projekt je nicméně zatím v plenkách a jeho finální podoby se tedy dočkáme nejdřív za pár měsíců, spíš však let.

Ačkoliv je v tuto chvíli samozřejmě velmi těžké předpovídat, zda může uspět spíše Microsoft nebo spíše Apple, pravdou je, že cloudové služby se těší v poslední době extrémní popularitě a pokud by se tedy podařilo Microsoftu nastavit jejich využití u brýlí tak, aby dávalo po všech stránkách smysl, mohl by tím klidně způsobit v technologickém světě malou revoluci. Řešení Applu je nicméně jednodušší na proveditelnost a hlavně nebude vázáno na internetové připojení, což může být v mnoha situacích výhoda. Nechme se však skutečně raději představit, jak budou obě zařízení fungovat v reálu.