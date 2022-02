Známe název operačního systému headsetu Applu, prozradil ho nechtěně on sám

Jedním z nejzajímavějších produktů letošního, nejpozději pak příštího roku by měl být podle spousty dostupných informací první headset z dílny Applu. Právě na něm totiž kalifornský gigant dlouhé roky pracuje a nyní se zdá, že se konečně přiblížil finiši, což ostatně sám již několikrát nepřímo naznačil v kódu jeho operačních systémů, které novince pozvolna přizpůsobuje. Jednoho takového potvrzení jsme se pak dočkali i před pár hodinami v protokolech nahrávání App Store. O jejich zveřejnění se postaral jako první vývojář Steve Troughton-Smith.

Stevovi se podařilo v protokolech nalézt konkrétně zmínky o dosud nepředstaveném realityOS, za kterým by se nemělo skrývat nic jiného než právě operační systém pro první headset z dílny Applu. Umístění v protokolech App Store pak navíc potvrzuje to, že se pro chytré brýle chystá vlastní App Store, ze kterého pro ně půjde stahovat aplikace. Zda to bude umožněno jen přes brýle, nebo i přes iPhone, jako je tomu třeba u Apple Watch, je nicméně v tuto chvíli otázkou.

Velké otazníky visí bohužel i nad termínem představení headsetu jako takového. Zatímco ještě nedávno totiž svět takřka 100% počítal s tím, že se jeho příchodu dočká v průběhu letoška a to snad hned v jeho první polovině, v posledních týdnech se objevují zprávy o tom, že Apple vývoj moc nestíhá a raději by proto jejich odhalení odsunul na příští rok. Je proto otázkou, jak se nyní jejich vývoj ubírá a potažmo, zda tedy Apple riskne jejich launch už letos.