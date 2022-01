Další spekulace o chystaném headsetu Applu jsou tu. Jeho cena vám skutečně vyrazí dech

Zatímco v předešlých letech byla pozornost většiny jablíčkářů věnována nejnovější generaci iPhonů, v letošním či maximálně příštím roce by mohl být nejsledovanějším produktem z dílny Applu jeho dlouho očekávaný headset nebo chcete-li chytré brýle. Právě na jeho vývoji totiž podle dostupných informací finišuje a my se o něm díky tomu dozvídáme čím dál více detailních informací. O jejich solidní dávku se před pár hodinami postaral i Mark Gurman z Bloombergu, který se chlubí zdroji pocházejícími přímo z Applu.

Gurmanovy zdroje hned na úvod potvrdily, že spekulace ohledně velmi vysoké ceny novinky, které se objevují už od loňského roku, se zakládají na pravdě. Na 3000 dolarů se sice headset zřejmě nedostane, Apple však prý skutečně počítá s cenovkou nad hranicí 2000 dolarů. A jen tak pro představu, na 1999 dolarů si v USA ocenil základní 14” MacBook Pro, který se v Česku prodává za 58 990 Kč. Je tedy jasné, že headset rozhodně nebude zařízením pro každého – tedy minimálně v jeho prvních verzích.

Další zajímavostí, která se Gurmanovi skrze jeho zdroje podařila zjistit, je to, že by měl headset disponovat hned dvěma čipsety s tím, že minimálně jeden bude výkonnostně srovnatelný s počítačovým M1 Pro. Druhý by pak mohl být zaměřen primárně na strojové učení a umělou inteligenci, jelikož pravě tyto věci budou potřeba pro bleskurychlé zpracovávání dat, která headset přijme přes své kamery a senzory a které bude třeba následně přetavit do grafické podoby s AR Prvky. Potvrzeny rovněž byly kombinované displeje s rozlišením 8K či vyměnitelnými dioptrickými čočkami. Počítá se rovněž s použitím vysoce kvalitního audio systému, díky kterému by měl být uživatel dokonale vtažen do děje.

Co se týče cílové skupiny, Gurman zopakoval, že první generace headsetu bude cílit na hráče her, konzumaci multimédií a v neposlední řadě komunikaci přes FaceTime a další komunikátory. Postupem času by se pak měla jeho využitelnost rozšiřovat a z headsetu se tím pádem stane komplexnější a tedy i využitelnější zařízení pro více uživatelů. Vše však bude samozřejmě záviset jak na technologických schopnostech Applu, tak i softwarovém přijetí ze strany vývojářů třetích stran. Pokud totiž ti dokáží vytvářet pro headset spousty unikátních aplikací, je prakticky jasné, že jeho obliba díky tomu strmě naroste. Nechme se tedy překvapit, zda růst započne již letos, nebo až v roce 2023.