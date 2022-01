Unikly další zajímavé detaily o prvních chytrých brýlích Applu

Na letošní rok nemá Apple podle dostupných informací připraveno “jen” odhalení nových generací již dříve odhalených produktů, ale taktéž premiéru minimálně jedné žhavé novinky ve formě jeho prvních chytrých brýlí. Ačkoliv toho o nich víme díky celé řadě úniků z předešlých týdnů, měsíců a vlastně i let relativně dost, vzhledem k tomu, že se bude jednat o žhavou novinku, je produkt stále z velké části zahalen tajemstvími. O jejich další poodkrytí se před pár hodinami postaral reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg.

Podle zdrojů Gurmana pocházejících přímo z Applu je headset z hlediska využívání vytvořen zcela proti proudu nynějších trendů ve formě metavesmírů, o jejichž vytvoření usiluje například Meta (dřívější Facebook) spolu s celou řadou dalších společností. Myšlenka metavesmíru je jednoduše taková, že do něj budou moci uživatelé z reálného světa “přejít” a strávit v něm klidně celý den, jelikož v něm naleznou plno virtuální zábavy. To však Apple podle Gurmana u svého headsetu v žádném případě nechce, jelikož nesouhlasí s myšlenkou “převodu” uživatelů z reality do virtuálního světa. Jeho headset je sice také tvořen pro konzumaci obsahu, komunikaci s přáteli a tak podobně, ale klade důraz na rozšířenou realitu a tedy spíše na jakési doplňování klasického světa, než jeho nahrazování. I proto Apple nepočítá s tím, že se z produktu stane zařízení pro celodenní využívání, nýbrž “jen” zařízení pro zpříjemňování klasického života.

Jelikož bude první headset od Applu jedním z hlavních produktů letoška, ne-li posledních několika let, jeho premiéra nelze očekávat jindy než na podzim, který je již roky spjat s nejdůležitějšími oznámeními Applu daného roku. Otazníky nicméně v tuto chvíli visí nad cenou, která má být podle všeho sice vysoká, avšak jak přesně je zatím nejasné. Snad tedy nebude nastavena na takovou výši, která by zabránila rozšíření headsetu mezi širší veřejnost.